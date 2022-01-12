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北部醫院有壓力了！醫籲長官做這事　曝「過年情景」：很可怕

記者陳俊宏／綜合報導

國際Omicron事件延燒，指揮中心11日起執行長程航班落地採檢，只要驗出確診就搭救護車送醫隔離治療。對此，北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇呼籲，航班有縮緊必要，北部醫院已有壓力，內科小兒科醫師大半去支援專責病房，「這發生在過年排班人力不足的時候，也是內科病人狀況最差的時候，我真的覺得很可怕。」

新規上路後，首日共有5航班、217人都在機場採檢，驗出17名陽性，陽性率高達7.8％。指揮中心指揮官陳時中表示，去年境外移入陽性率為0.15%，但春節專案開始後陽性率從0.81%攀升到2%，加上世界疫情嚴重，才會改為落地採檢，將防線拉到更前端，希望將病毒阻絕於境外。

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

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▲▼陳時中10日視察桃機。（圖／指揮中心提供）

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

對此，姜冠宇在臉書說，航班有縮緊必要，如果境外案不斷佔據專責病房，那本土疫情來時，量能也不夠國人住病房啊！他主張盡量減少航班，以減少境外移入佔據專責病房，和減少增加護病比負擔，這不是非人道阻止國人入境，而是希望台灣繼續維持穩定，讓大家好好打疫苗。

姜冠宇指出，桃園之外，北部醫院已經有些壓力囉，內科小兒科醫師都已經大半去排班支援專責病房，「這發生在過年排班人力不足的時候，也是內科病人狀況最差的時候，我真的覺得很可怕。」他提到，有一些非理性的網友來留言，「我沒有自認為比CDC厲害，長官的貢獻當然偉大，我只是將前線觀點反應出來，我也相信他們很需要，難道是要解決提出問題的人嗎？」

有網友留言，「許多輕症應不需佔用專責病房。」姜冠宇回應，「很難把輕症病人移回旅館，而且旅館也緊繃了，到時還是過年前夕，把過不了年的病人給醫療降載趕出醫院，這就可怕了。」

北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰也在臉書說，班機旅客入境普篩陽性率快達10%，目前只要陽性就送醫院隔離，北台灣醫院病房將會越來越吃緊，北台灣各醫院要做好準備，近期就要被抓來開立專責病房。

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