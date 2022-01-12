拆監視器+3黑衣人硬闖！鄉民毛炸「揭王力宏陰謀論」：數目吻合

▲王力宏帶三名黑衣人，狂敲門的行徑讓孩子嚇壞了！（圖／翻攝李靚蕾IG）



網搜小組／劉維榛報導

繼控訴王力宏逼離婚、約砲渣行徑後，李靚蕾11日再爆出，王力宏要求拆掉監視器，甚至帶著「三名黑衣人」硬闖家門，把孩子嚇哭。事後，王力宏所屬的「宏聲音樂」回應，該三人身分為「生活助理+工作人員+貼身保全」，PTT上網友點出暗黑陰謀論，直指「為什麼要帶人？一人抱一個小孩就帶走了啊！」

蕾宏之戰越演越烈，如今孩子也被捲入風暴，李靚蕾心寒表示，「你為了挽回自己的名利，不顧孩子的安危和處境，什麼都願意做，是嗎？」且門外的陌生男子疑似有黑道前科，更爆出王力宏曾經把和孩子視訊的17分鐘影片傳給不相干的人，讓孩子的長相曝光，「現在我發現一個身心不健全的爸爸比缺席的爸爸更可怕。」

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對此，PTT一票人炸鍋狂問「宏宏到底在想什麼啊？」其中有網友痛批，「正在談離婚期間的爸爸，剛解隔離要回家看小孩，為何要帶三個對孩子來說很陌生的人？甚至要求關監視器， 甚至不同意的話就直接轉身就走。」

對於王力宏詭異行徑，另有鄉民回文揭「可怕的陰謀論」，接著點出「為什麼要帶人，一人抱一個小孩就帶走了啊，當大家白癡嗎？監護權都還沒判，而且這旁邊幾個人是什麼工作人員啊，穿著看起來就不像劇團工作人員，是奪小孩的工作人員？」

▲兩人共有2女1子。（圖／翻攝李靚蕾IG）



底下網友瑟瑟發抖狂轟，「那三個光站姿就不善了」、「力宏對付女的，剩下一人一隻」、「王家一定會搶小孩的，但不是用手啦」、「原來有可能是要搶小孩」、「普世價值中正常男人不會這樣探望小孩」、「帶三個就是來強行把人抱走的」、「數目吻合」、「分析的好有道理！本來以為會發生暴力，事件！原來有可能是要搶小孩」。

▲網友質疑，王力宏帶黑衣人搶孩子。（圖／翻攝PTT）



至於「三名黑衣人」身分為何？王力宏所屬宏聲向《ETtoday星光雲》親曝這3人的身份，「3位人員是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的資深員工，另加一位力宏的貼身保全。」

消息一出，李靚蕾今（12）日早上再度發文抨擊，「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？」更語帶曖昧說：「大家都知道那是你的『私人』助理（受你僱用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。」

李靚蕾12最新聲明如下：

1. 結婚才8年，竟然會有一個12年的「夫妻」生活助理？？大家都知道那是你的「私人」助理（受你雇用、長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。

2. 如果真如我所說是否應該報警？我有報警。

3. 我想像力豐富？請說清楚哪一個部分是想像的，我提供證據佐證。

4. 只是想看孩子？我一直不只是歡迎，還不斷請求你看孩子，想看孩子為什麼要違反協議中明訂看孩子的條約？？「所有」來訪人員必須經「雙方」評估同意。為什麼未經同意要硬闖？為什麼無論事前或現場溝通要隱瞞第三人的存在？？

5. 沒報到小孩十分難過？你原本自由可以選擇的時候，你自己規劃農曆年才願意安排回來看孩子…

6. 律師建議？哪一位律師會建議你違反協議，帶著未經同意的三個男人（其中一位還是無論事前或現場溝通都隱瞞他的存在，我素未謀面的陌生男子）來「看孩子」還要要求拔監控？請你提供…我想不通你覺得如果不拔監控，監控會有可能錄到什麼，會比你現在的行徑更可怕？如果需要證人，一位就夠了，而且可以找一位雙方都能同意／孩子也舒服自在的人選。為什麼要在我一個人的情況下帶這麼多人硬闖？

7. 透過司法？我會，但透過司法需要等待很長的時間和花費很多錢和精力…來不及保護我人身安全，也無法即時阻止你讓我每天精疲力盡的一切作為。

8. 如果有證據就提供？好，如果你同意我就po…（原本想說不要這麼不堪…畢竟包含很多隱私…也不知道什麼需要遮蔽什麼不需要遮蔽…）。