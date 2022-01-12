群聚風暴燒進國小！　鄭文燦：請中央研議疫苗施打年齡下修

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃園市長鄭文燦今(12日)上午召開防疫記者會，說明桃園市疫苗接種計畫，籲請民眾「口罩戴好戴滿、疫苗打好打滿」。同時鄭文燦也表示，目前各國、高中正在進行BNT第二劑接種計畫，預計20日前所有國、高中生都會接種完畢；另此次群聚風暴也延燒進國小校園，鄭文燦籲請中央研究、參考國外做法，研議疫苗施打年齡層是否也可以下降到國小學童，保護防疫安全。

鄭文燦說，桃園市65歲以上長者疫苗接種率是全國最高，但目前疫情延燒，仍要致力提高覆蓋率，除了轄內217家醫院、診所、衛生所可以接種疫苗外，BNT、莫德納今(12日)起也加開37個社區接種站，以單日莫德納、雙日BNT方式施打，預計接種到16日，17日以後就請民眾轉往1922平台預約；目前估計桃園符合接種資格者將近70萬人，相關局處將會密切統計接種比例。

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另一方面，近日中央啟動機場攔截計畫，攔下許多入境確診者，鄭文燦也表示，桃園市府已與指揮中心達成共識，確診者不會全部送桃園轄內醫院，而是分流到雙北、新竹，以確保桃園醫療量能可以維持；目前確診個案多，但春節入境高峰還未到，提醒民眾不能掉以輕心。

針對防疫旅館，鄭文燦說，目前桃園轄內一共有31家、共3376間房間，現階段已即將接近滿載，籲請防疫旅館管理按照加強版SOP，避免跟房客接觸，同時1020位防疫旅館工作人員也必須落實每天健康管理、以及個人防護規定，確保旅館防線安全。

鄭文燦強調，民眾外出除了飲食、喝水需求外，任何場合都要全程佩戴口罩，確保在春節疫情高峰期社區安全可以建立。

鄭文燦指出，目前桃園轄內各國、高中正在進行BNT第二劑接種專案，目前已經完成8萬6000位學生接種，預計20日、寒假前完成所有國、高中生第二劑BNT施打。另一方面，有鑑於目前已有數名國小學童染疫，鄭文燦說，7歲到12歲的國小學童沒有施打疫苗，但仍有感染風險，籲請中央研究國外疫苗施打做法，研議是否可將施打年齡層下降到7至12歲，以確保防疫安全。