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Omicron攻破國門燒出數條傳播鏈　桃園15市場一天8件「未戴口罩」

▲▼鄭文燦。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

▲桃園市長鄭文燦呼籲民眾「口罩戴好戴滿」。（圖／翻攝鄭文燦臉書）

記者沈繼昌、莊智勝／桃園報導

桃機群聚爆發擴散，全台疫情轉趨嚴峻；昨(11日)中央流行疫情中心宣布新增本土12例，其中桃園就佔了9例，除了最初的信實清潔工傳播鏈外，又爆出居服員、甚至校園傳播鏈，市長鄭文燦不斷呼籲「口罩要戴好戴滿！」但桃園市經發局指出，昨傳統市場管制專案小組前往15處公民有市場，發現8件違規案，均為「未戴好口罩及未保持社交距離。」

Omicron病毒傳播力相當強勁，一舉攻破機場防線，在桃園、新北燒出數條傳播鏈，從最初的金嗓歌友會案、機場二航廈保全，演變到機場手推車職員確診，其擔任居服員的妻子也被傳染，進而再燒出多起家庭群聚、校園學童染疫、甚至連居服員乾妹妹任職的電子廠也爆發群聚，昨緊急將280人分送往集中檢疫所隔離。

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鄭文燦強調，Omicron疫情目前已經在國外爆發，該種變異株傳播力非常強，平均來看1人感染至少可傳播5人，且接下來桃機又將迎來春節入境高峰，坦言對於未來的疫情走向大家必須要有「心理準備」，同時也對民眾已經鬆懈的防疫心態再次上緊發條，疾聲呼籲「口罩戴好戴滿、疫苗打好打滿」，並宣布防疫措施加嚴，民眾外出除了飲食需求外不得拿下口罩。

但桃園市經發局傳統市場管制專案小組昨走訪15處公民有市場，發現雖然各市場均落實實聯制管制，但仍有人未遵守防疫規定佩戴口罩，昨天一天就舉發了8件；另桃園警方昨稽查轄內30處休閒娛樂場所，也取締1起違規案件，全數依法開罰。

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