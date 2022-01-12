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境外移入高峰到！台灣隨時爆發大規模社區疫情　醫曝封城可能性

記者黃翊婷／綜合報導

中央流行疫情指揮中心11日公布國內新增58例境外移入、12例本土個案，讓不少民眾很擔心春節連假是否只能在家過。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，境外移入病例的高峰應該就在這幾天，現在是最煎熬的時候，隨時有可能爆發大規模社區疫情，但不會像去年5、6月一樣，也不太可能出現大規模封城或超高強度的防疫政策，而是走向「漸進式與病毒共存」的道路。

▲桃園市環保局會同化學兵三三群今天上午針對忠貞市場周遭23里進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲化學對忠貞市場附近23里進行擴大消毒作業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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指揮中心11日公布國內新增58例境外移入，分別來自美國27例、英國4例；印尼、菲律賓及澳大利亞各3例；阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大各2例；卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西各1例，另2例調查中。同日下午土耳其航空TK-24航班抵台，在桃園機場進行落地採檢，機上152名旅客一共檢出14人確診。

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學11日臉書「Dr.E小兒急診室日誌」PO文分析，境外移入病例的高峰應該就在這幾天，1月16日之後返台的人潮會逐漸減少，因為趕不上1月31日除夕，到時醫療體系的負擔有望逐漸減輕，但目前的確是最煎熬的時候。

▲▼陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中視導桃園機場登機檢疫2.0專案。（圖／指揮中心提供）

雖然11日本土病例增加12例，但謝宗學認為，這些新增的本土病例都還找得到感染源或相關性，不像去年5月同時出現多起不明原因的社區傳染鏈，即使如此，目前的疫情對社區還是造成巨大的壓力，「隨時有可能爆發大規模社區疫情」，不過，根據國外的經驗和台灣確定病例的病程，感染Omicron變異株幾乎都是無症狀或輕症，在兩劑疫苗覆蓋率超過七成的狀況下，不會發生像去年5、6月那樣重症病例較多的危險情境，相對的，這也是在考驗社區保護力的關鍵時刻。

謝宗學說，台灣並沒有放棄邊界管控和積極疫調政策，國人也有做好個人防疫措施，因此不可能出現像歐美國家一樣疫情全面失控、只能選擇和病毒共存的窘境，即使爆發社區疫情，也很難出現大規模封城或超高強度的防疫政策，在避免干擾正常經濟活動的前提下，要一邊防疫一邊減少接觸病毒，「『漸進式與病毒共存』應該是台灣未來將走上的道路。」

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