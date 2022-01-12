圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

▲東森農場料理之王料理包開賣後，買氣熱烈，東森電視購物強檔首播特別邀請《料理之王1》冠軍陳首宏（右）、《料理之王2》前十強徐哲穎（左）與購物達人嚴健誠（中），分享如何在家煮出美味健康的宅料理。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情之下，宅經濟持續發威，許多人在家下廚料理三餐，不僅烹飪實力大增，也掀起自煮風潮，看好宅食商機，東森購物與料理之王人氣廚師再度聯手，推出東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，東森電視購物首賣再送最高890枚東森幣回饋，並邀請《料理之王1》冠軍陳首宏、《料理之王2》前十強徐哲穎與購物達人嚴健誠，在LIVE直播中推薦分享，除了平常吃，在農曆年節時很適合做為小年菜，讓圍爐更澎拜，吸引會員下訂，買氣熱烈。

東森購物網去年找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3,800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。為滿足更多消費者的味蕾，東森購物網與料理之王廚師們積極研發新口味，推出第二代「料理之王-美味家常菜冷凍料理包」，包括家傳油飯、養生四神湯、雙蔘燉雞、肉燥炒炊粉、爆香客家小炒、九層塔三杯雞等6款口味，東森電視購物11日晚間首播開賣，3組共18包僅賣1,380元，加碼送50%東森幣，帶動訂購買氣，電話及網路湧入會員搶著嚐鮮新滋味。

▲▼第二代「料理之王-美味家常菜冷凍料理包」共6款口味，18包僅賣1,380元，東森電視購物首播開賣後，吸引會員搶訂品嚐。

料理之王第二代料理包主打家常美味，其中，曾參與第一代料理包研發製作的陳首宏，再度發揮專長，推出「爆香客家小炒」、「九層塔三杯雞」兩道料理，爆香客家小炒把五花肉煸出自然豬油，再大火爆炒，五花肉焦香酥口，魷魚Q彈有嚼勁，豆干吸收醬汁，鹹香入味；九層塔三杯雞選用120天熟齡雞，香純的雲林北港黑麻油大火爆炒後，雞肉香氣四溢、溫醇，連蒜頭、九層塔配料都很下飯。陳首宏說，「不同於第一代以各國料理為主題，這次主要針對台灣人的口味去製作，隨時隨地都可直接吃到家常味道的菜餚，很感謝東森購物、東森農場提供一個很棒的舞台，讓大家更容易認識到我們做的料理。」

首次加入料理包研發製作團隊的徐哲穎，本身擅長做燉湯，這次主要負責養生、平補的兩道藥膳湯品，「雙蔘燉雞」特選130天養成的雲林老母雞，先燉煮12小時，雞肉軟嫩Q彈，再與人蔘、黨蔘、當歸、紅棗枸杞慢火燉煮4小時，湯頭清甜回甘，枸杞紅棗養生補氣；「養生四神湯」以傳統古法將豬肚、豬腸去腥，加以四神調味燉煮3小時至入味，蓮子鬆軟，茯苓、薏仁入口即化。徐哲穎提到，「燉湯需要花長時間去熬煮，對一般家庭來說，麻煩又費工，推薦可以買料理包，只要5分鐘就能端出一碗好湯，非常方便，而且雞湯可做成火鍋湯底或燉飯，四神湯也可以煮粥，變化出其他吃法。在日常就能簡單吃到養生藥膳料理，是我一直想傳達的理念，很高興能藉由東森農場讓大家看到。」

▲料理之王第二代料理包主打家常美味。

▲▼陳首宏再度參與第二代料理包，這次推出「爆香客家小炒」、「九層塔三杯雞」。

▲▼擅長做燉湯的徐哲穎，為第二代料理包開發「雙蔘燉雞」、「養生四神湯」兩道藥膳湯品。

另外，第二季《料理之王》亞軍蔡至梵推出傳統小吃「家傳油飯」、「肉燥炒米粉」，油飯嚴選台東長糯米浸泡12小時炊蒸，選用台南溫體豬肉、南投埔里香菇、智利乾魷魚、遠洋金鉤蝦，兩階段分次炊蒸使其入味，糯米粒粒分明，香Q不爛，古早味油飯香氣逼人；「肉燥炒米粉」同樣充滿古早味，採用新竹日曬米粉，配料以獨家提煉的豬油爆炒，傳統肉燥先炒再精燉，最後以古法將所有配料入鍋拌炒，使得炊粉完整吸收醬汁入味。

▲▼第二季《料理之王》亞軍蔡至梵推出傳統小吃「家傳油飯」、「肉燥炒米粉」。

▲嚴健誠大推東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，為過年圍爐加份小年菜。

嚴健誠分享，東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，在料理之王冠軍主廚的真功夫製作下，把台灣人平常喜歡吃的料理做得非常精緻，每包1～2人份量很適合小家庭來食用，尤其過年快到了，今年春節連假又特別久，同樣的菜色吃久會膩，外頭很多餐廳又不一定能訂到位子，就很有推薦6道口味的美味家常菜組，搭配原本的料理，就會覺得每天吃得很不一樣，而且是道地台灣美食。此外，他認為，透過《料理之王》節目挖掘人材、創造美食，東森農場的用心為有天份的主廚提供舞台，並回饋給所有消費者，真正落實把美食平民化。

關懷在地農產，東森農場與料理之王聯名的料理包，6大家常名菜一次到位，即日起可於東森購物全通路購買，料理包全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，不僅美味滿分、安全、安心，加熱後即可食用，只要4～5分鐘，就能簡單快速端出一整桌台灣美味，讓忙碌的現代人或婆媽們準備三餐省時省力，在家輕鬆品嚐。

►料理之王人氣主廚推薦美味家常菜組