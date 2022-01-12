　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲東森農場料理之王料理包開賣後，買氣熱烈，東森電視購物強檔首播特別邀請《料理之王1》冠軍陳首宏（右）、《料理之王2》前十強徐哲穎（左）與購物達人嚴健誠（中），分享如何在家煮出美味健康的宅料理。（圖／記者湯興漢攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情之下，宅經濟持續發威，許多人在家下廚料理三餐，不僅烹飪實力大增，也掀起自煮風潮，看好宅食商機，東森購物與料理之王人氣廚師再度聯手，推出東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，東森電視購物首賣再送最高890枚東森幣回饋，並邀請《料理之王1》冠軍陳首宏、《料理之王2》前十強徐哲穎與購物達人嚴健誠，在LIVE直播中推薦分享，除了平常吃，在農曆年節時很適合做為小年菜，讓圍爐更澎拜，吸引會員下訂，買氣熱烈。

東森購物網去年找來《料理之王》第一季的優秀廚師們，推薦代言「東森農場料理之王料理包」，上市8個月狂賣65萬包、業績狂飆近3,800萬元，成為東森自營品中，常溫調理商品的銷售冠軍。為滿足更多消費者的味蕾，東森購物網與料理之王廚師們積極研發新口味，推出第二代「料理之王-美味家常菜冷凍料理包」，包括家傳油飯、養生四神湯、雙蔘燉雞、肉燥炒炊粉、爆香客家小炒、九層塔三杯雞等6款口味，東森電視購物11日晚間首播開賣，3組共18包僅賣1,380元，加碼送50%東森幣，帶動訂購買氣，電話及網路湧入會員搶著嚐鮮新滋味。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第二代「料理之王-美味家常菜冷凍料理包」共6款口味，18包僅賣1,380元，東森電視購物首播開賣後，吸引會員搶訂品嚐。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

料理之王第二代料理包主打家常美味，其中，曾參與第一代料理包研發製作的陳首宏，再度發揮專長，推出「爆香客家小炒」、「九層塔三杯雞」兩道料理，爆香客家小炒把五花肉煸出自然豬油，再大火爆炒，五花肉焦香酥口，魷魚Q彈有嚼勁，豆干吸收醬汁，鹹香入味；九層塔三杯雞選用120天熟齡雞，香純的雲林北港黑麻油大火爆炒後，雞肉香氣四溢、溫醇，連蒜頭、九層塔配料都很下飯。陳首宏說，「不同於第一代以各國料理為主題，這次主要針對台灣人的口味去製作，隨時隨地都可直接吃到家常味道的菜餚，很感謝東森購物、東森農場提供一個很棒的舞台，讓大家更容易認識到我們做的料理。」

首次加入料理包研發製作團隊的徐哲穎，本身擅長做燉湯，這次主要負責養生、平補的兩道藥膳湯品，「雙蔘燉雞」特選130天養成的雲林老母雞，先燉煮12小時，雞肉軟嫩Q彈，再與人蔘、黨蔘、當歸、紅棗枸杞慢火燉煮4小時，湯頭清甜回甘，枸杞紅棗養生補氣；「養生四神湯」以傳統古法將豬肚、豬腸去腥，加以四神調味燉煮3小時至入味，蓮子鬆軟，茯苓、薏仁入口即化。徐哲穎提到，「燉湯需要花長時間去熬煮，對一般家庭來說，麻煩又費工，推薦可以買料理包，只要5分鐘就能端出一碗好湯，非常方便，而且雞湯可做成火鍋湯底或燉飯，四神湯也可以煮粥，變化出其他吃法。在日常就能簡單吃到養生藥膳料理，是我一直想傳達的理念，很高興能藉由東森農場讓大家看到。」

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲料理之王第二代料理包主打家常美味。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼陳首宏再度參與第二代料理包，這次推出「爆香客家小炒」、「九層塔三杯雞」。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼擅長做燉湯的徐哲穎，為第二代料理包開發「雙蔘燉雞」、「養生四神湯」兩道藥膳湯品。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

另外，第二季《料理之王》亞軍蔡至梵推出傳統小吃「家傳油飯」、「肉燥炒米粉」，油飯嚴選台東長糯米浸泡12小時炊蒸，選用台南溫體豬肉、南投埔里香菇、智利乾魷魚、遠洋金鉤蝦，兩階段分次炊蒸使其入味，糯米粒粒分明，香Q不爛，古早味油飯香氣逼人；「肉燥炒米粉」同樣充滿古早味，採用新竹日曬米粉，配料以獨家提煉的豬油爆炒，傳統肉燥先炒再精燉，最後以古法將所有配料入鍋拌炒，使得炊粉完整吸收醬汁入味。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼第二季《料理之王》亞軍蔡至梵推出傳統小吃「家傳油飯」、「肉燥炒米粉」。

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森農場料理包第二代首賣。（圖／記者湯興漢攝）

▲嚴健誠大推東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，為過年圍爐加份小年菜。

嚴健誠分享，東森農場料理之王料理包第二代「美味家常菜組」，在料理之王冠軍主廚的真功夫製作下，把台灣人平常喜歡吃的料理做得非常精緻，每包1～2人份量很適合小家庭來食用，尤其過年快到了，今年春節連假又特別久，同樣的菜色吃久會膩，外頭很多餐廳又不一定能訂到位子，就很有推薦6道口味的美味家常菜組，搭配原本的料理，就會覺得每天吃得很不一樣，而且是道地台灣美食。此外，他認為，透過《料理之王》節目挖掘人材、創造美食，東森農場的用心為有天份的主廚提供舞台，並回饋給所有消費者，真正落實把美食平民化。

關懷在地農產，東森農場與料理之王聯名的料理包，6大家常名菜一次到位，即日起可於東森購物全通路購買，料理包全面採用台灣優良的農特產品食材生產製造，不僅美味滿分、安全、安心，加熱後即可食用，只要4～5分鐘，就能簡單快速端出一整桌台灣美味，讓忙碌的現代人或婆媽們準備三餐省時省力，在家輕鬆品嚐。

►料理之王人氣主廚推薦美味家常菜組

ET快訊
他主張不打第三劑「染Omicron一勞永逸」：篩陽也不通報
胡瓜掰了7年《醫師好辣》　「大咖主持人」接棒
快訊／聯醫中興院區群聚　137人PCR出爐
林家父女已得知媽媽噩耗　2姊妹回應令人心疼
陳柏惟從車摔下頭著地　林靜儀曝最新病況
本土累計+43「這行業」超抖！　網悲觀：可以轉行了
王力宏撂3男闖吾彊　鄉民見「梯廳1幕」超衝擊
快訊／疫情燒進基隆？　林右昌1400急開記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

全台只有1萬份！超狂「1公尺比薩盒」開賣了　爽嗑10款人氣美食

過年送禮拼吸睛！6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮！

年終居家大掃除怎樣能更輕鬆？網友口碑狂推超有感：「千萬不要錯過它！」

顧防疫！迪化街、嘉義優鮮進駐線上年貨大街　年節好物優惠一次看

網求救「除夕吃到初五怎麼保存」馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆

盤點2021全台網購消費！年度最強黑馬AirPods系列　年銷量可堆疊50座101

腳底決定你的健康　人的第二顆心臟！邊穿邊走的「黑科技保養品」上市

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

摔車畫面曝！3Q陳柏惟「謝票仰倒」慘跌地　林靜儀陪同到院回應了

女兒幫媽燙頭髮瀏海翹起來　鸚鵡秒展羽毛：我們一樣！

賴薇如爆料茶水婊女星！證據備齊開戰　被罵綠茶婊反擊：妳當小三害別人離婚

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

圍爐小年菜！東森農場料理之王料理包　第二代6大家常味5分鐘端上桌

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

全台只有1萬份！超狂「1公尺比薩盒」開賣了　爽嗑10款人氣美食

過年送禮拼吸睛！6寶媽激推「超萌限量聯名款」葉黃素凍守護新春晶亮！

年終居家大掃除怎樣能更輕鬆？網友口碑狂推超有感：「千萬不要錯過它！」

顧防疫！迪化街、嘉義優鮮進駐線上年貨大街　年節好物優惠一次看

網求救「除夕吃到初五怎麼保存」馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆

盤點2021全台網購消費！年度最強黑馬AirPods系列　年銷量可堆疊50座101

腳底決定你的健康　人的第二顆心臟！邊穿邊走的「黑科技保養品」上市

桃園37接種站隨到隨打　鄭文燦喊話中央：7至12歲學童納入

通緝犯迎面遇警心虛「轉身狂逃」　警街頭追百米壓制歸案

龐建國墜樓亡　許崑源愛女憶亡父：祂變成天使守護我

鄭宗哲與悍將新洋投同場出賽　皆繳好表現

黃金海渡假村15度闖關環現差仍被退！環委批報告「愈改愈改離譜」　

超商最新9款福袋來了！內容物大公開　豪送2台保時捷、萬元購物金

李靚蕾「已報警」親致電派出所所長！By2閨蜜揪1點酸：特權就是好

快訊／國民黨連敗「朱下韓上」？　韓國瑜15字表態：莫散了團體

神似姊姊張芸京被討簽名！親妹神反應「我就幫她簽」

宜蘭海巡跨區辦案　一漁船押至澎湖扣留！船上3人先快篩

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

消費熱門新聞

街訪媽媽年菜口袋名單掀家庭革命

嗑瓜子開袋立即抽iPhone、iPad！

全聯衛生棉、紙巾「買1送1」

超狂「1公尺比薩盒」限量1萬份開吃

入冬最冷來襲！最夯「抗寒聖品」讓你彷彿自帶暖氣機

馬克媽媽分享超強鎖鮮秘訣被讚爆

網友票選「評價No.1」威士忌之王

廚佛Fred帥氣親授「年節大菜」煮得輕鬆美味的獨門秘訣

「春節送禮」民調出爐！JW名列送禮首選

年終居家大掃除怎樣能更輕鬆？

6寶媽送禮激推超萌聯名葉黃素凍

腳底決定你的健康！邊穿邊走的「黑科技保養品」上市

超商最新「跳跳虎」集點快看！

抽名車、台積電股票　量販超市福袋一次看

更多熱門

相關新聞

王的助理　跟妳貼身

王的助理　跟妳貼身

新的一年給妳大好康！東森涼感保養衛生棉「一年份」直接帶回家。第二波加碼送iPhone13，中午12:00準時打開新聞雲App。

紅豆食府年菜5品下殺2160元

紅豆食府年菜5品下殺2160元

礁溪溫泉積木飯店6歲↓免費住送早餐

礁溪溫泉積木飯店6歲↓免費住送早餐

111111 加送111份衛生棉

111111 加送111份衛生棉

東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包

東森農場聯名料理之王新推「家常味」料理包

關鍵字：

東森購物網東森農場料理包料理之王自煮宅食料理宅經濟家常菜年菜

讀者迴響

熱門新聞

李靚蕾崩潰　王力宏親曝「闖吾疆3男身份」！

17分鐘私密影片遭外流！　李靚蕾怒轟王力宏

快訊／By2再開嗆李靚蕾：又撒謊！　曝光「私訊影片」狠打臉

快訊／蕾神震怒！8點開錘「將公開不堪證據」

本土累計+43「這行業」超抖　網：可轉行了

李靚蕾曝監視器畫面！　王力宏趴門對峙、第3人躲角落

天堂W 2000萬課長被鎖帳號

王力宏一出關就衝突！李靚蕾轟他「帶3陌生男硬闖」：孩子們嚇哭了

李靚蕾曬私訊狠打臉By2妹Yumi！揭「21天沒收到證據」真相

愛挖耳朵恐致癌！名醫「警告3下場」

李靚蕾再掀「硬闖吾疆男」真實身分！

快訊／李靚蕾控「帶3男硬闖吾疆」嚇哭小孩　王力宏深夜反擊

「三級離我們不遠了！」專家曝這2天是關鍵

台科大「宿舍挖礦王」被校方沒收貨物　他怒告侵佔

Omicron太強！專家：只戴一個外科口罩沒用

更多

最夯影音

更多
《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑

《華燈》花子坐牢全為他！「第3季渣男」曝光　劉品言曬超催淚一幕花絮…網看燈光師噴笑
超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

超美闆娘送小9歲弟「萬元球鞋」他再秀全身裝備網嚇歪急認乾姐

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

休旅車左轉撞上「跟隨主人柴犬」　目擊女崩潰悲喊：他把狗輾死了

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

國民黨前立委龐建國墜樓亡　傳12字尋死訊息後學生嚇傻

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

醫學史首例豬心移植至人體　美57歲垂死病患手術後救回

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面