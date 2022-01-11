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過年前「最後天赦日」！111／1／11磁場超強　專家曝轉運8吉時

拜拜,廟,姻緣,算命,流年,安太歲,許願,八字（圖／記者張一中攝）

▲11日是過年前最後天赦日。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／許凱彰報導

要轉運，就在這天！111年1月11日是過年前「最後天赦日」。旺好運知名命理師谷帥臻在旺好運粉專上說到，這天是進入壬寅金虎過年前的最後一個「冬季甲子天赦日」，從00:00開始氣場就會非常強大，時間與空間重疊到許多難得一見的天地磁場特殊格局的優勢。此外，她還揭曉曝光8大吉時、開運5招可讓自己開運。

谷帥臻解釋，「天赦日」遇上天地能量磁場最強的「造命日課」特殊格局，等於啟動天地間自然能量開運的鑰匙，可提昇吾人整體運勢、趨吉避凶。不是每次都可遇上這種特殊格局的造命日課，造命開運轉旺運勢力量最強。

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她提到，「甲子時」時奇門遁甲時盤為「天輔吉時」，冬季「水」旺北方大吉，包括西北方（開門），北方（休門），東北方（生門）均有用事吉格相助。當天剛好又遇最多數字1(111年1月11日11點11分11秒)，許多巧合集結在一起非常難得。

在111年1月11日天赦日當天，谷帥臻曝光最佳開運時辰包括子時（23-1）最佳、寅時（3-5）、辰時（7-9）、巳時（9-11）、未時（13-15）、申時（15-17）、戌時（19-21）、亥時（21-23）。

▲▼拜拜,祭祀活動,習俗,信仰。（圖／記者季相儒攝）

▲命理老還有揭曉開運步驟。（圖／記者季相儒攝）

谷帥臻提出開運步驟，首先淨化家宅磁場，化解自己的煞氣，安奉元辰燈，安定心神，行善佈施，再祈求所願。她分析，造命開運在家中安奉元辰燈效果不錯，可保平安、開運、危機時保護三魂七魄，掃除憂鬱症、去霉運、消弭是非、降低官司凶性、業績漸入佳境、升職、升等、人緣、人際關係越來越好、貴人扶助、達成心中祈求願望。

開運步驟如下：

1.淨化家宅掃除一年煞氣轉好運，全宅開燈照虛耗，在四個角落與宅心焚香(或噴灑午時水)去除晦氣，香可淨化空間轉換陽宅磁場為正能量。

2.取三寶（芙蓉、艾草、抹草）煎湯沐浴洗淨全身，或使用精油香氛，全身梳化整齊精神奕奕，可在眉心、太陽穴、手腕處點上精油。

3.在家中安奉「元辰燈」，將自己的名字，出生時間，居住地址，以及祈求達成的三個願望寫在紅紙上，安放在客廳或書桌上（北方尤佳），焚一爐香，點一盞蠟燭燈（或利用燈光）照亮自己的「元辰紙」，消災解厄，催旺運勢轉運效果不錯！

4.在元辰燈前，焚一爐好香（檀香、沉香、環香），念誦經典（心經、經典、聖經）均可，安定心神自我淨化。

5.這天若能多行善佈施，捐款，做善事，多說好話，積累福報，功德最大。

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