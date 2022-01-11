小丑「舉刀露半張臉」站門口！谷歌地圖又拍到詭異景象

▲谷哥街景車拍到詭異照片。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

Google的地圖功能相當強大，不僅可以替民眾找路，有時候甚至會拍到一些詭異景象；最近，有媒體就報導，有人在Google地圖上發現一名長相詭異的小丑，正躲在一棟房子的門後方，而且手舉刀子，只露出半邊臉頰，畫面看了令人覺得有些發毛。

從媒體翻攝的照片可見，雖然畫質相當模糊，但是依稀可以看到有一個小丑躲在一處民宅門後，手上舉起一把刀子，還露出詭異笑容，照片看了令人直發毛。

據《紐約郵報》報導，這張街景照片是在加拿大蒙特婁一間地下室公寓前拍攝的，由於街景車擁有環景拍攝功能，當時正好駛過該處，目前不確定那位小丑的真實身分，以及他的動機，是為了要捉弄街景車？還是街景車剛好在萬聖節時經過那裡？

▲小丑躲在房子門後方，手舉刀子只露出半邊身。（圖／翻攝自Google Maps）

街景車功能於2007年在美國率先推出，替Google地圖拍攝街景照片，之後便普及在全球各地，也正因為它擁有環景功能，所以有時候也會拍到一些意想不到的畫面，像是不久前就有一名逃亡20多年的義大利黑手黨加米諾（Gioacchino Gammino），因為在路邊和人聊天，結果被街景車拍下，之後警方看到照片後，因為他的下巴有一道明顯疤痕，秒認出他，並且火速將他逮捕。

加米諾被捕後還相當驚訝地說：「你是怎麼找到我的？我過去10年甚至沒有打電話聯繫家人。」

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