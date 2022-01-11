　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

小丑「舉刀露半張臉」站門口！谷歌地圖又拍到詭異景象

▲▼ 0

▲谷哥街景車拍到詭異照片。（圖／翻攝自Google Maps）

圖文／CTWANT

Google的地圖功能相當強大，不僅可以替民眾找路，有時候甚至會拍到一些詭異景象；最近，有媒體就報導，有人在Google地圖上發現一名長相詭異的小丑，正躲在一棟房子的門後方，而且手舉刀子，只露出半邊臉頰，畫面看了令人覺得有些發毛。

從媒體翻攝的照片可見，雖然畫質相當模糊，但是依稀可以看到有一個小丑躲在一處民宅門後，手上舉起一把刀子，還露出詭異笑容，照片看了令人直發毛。

據《紐約郵報》報導，這張街景照片是在加拿大蒙特婁一間地下室公寓前拍攝的，由於街景車擁有環景拍攝功能，當時正好駛過該處，目前不確定那位小丑的真實身分，以及他的動機，是為了要捉弄街景車？還是街景車剛好在萬聖節時經過那裡？

▲▼ 0

▲小丑躲在房子門後方，手舉刀子只露出半邊身。（圖／翻攝自Google Maps）

街景車功能於2007年在美國率先推出，替Google地圖拍攝街景照片，之後便普及在全球各地，也正因為它擁有環景功能，所以有時候也會拍到一些意想不到的畫面，像是不久前就有一名逃亡20多年的義大利黑手黨加米諾（Gioacchino Gammino），因為在路邊和人聊天，結果被街景車拍下，之後警方看到照片後，因為他的下巴有一道明顯疤痕，秒認出他，並且火速將他逮捕。

加米諾被捕後還相當驚訝地說：「你是怎麼找到我的？我過去10年甚至沒有打電話聯繫家人。」

延伸閱讀
4星座注意！農曆年「偏財運爆棚」　天蠍擁吸金體質、冠軍貴人獎金賺飽飽
年終獎金宛如過山車　去年這麼多、今年只有2千5…他嘆：最慘一年
賴薇如同框熊熊拍片…爆「綠茶婊女星」黑歷史　網揪出2關鍵：在講王思佳

►三峽大板根這樣玩最划算

ET快訊
一口氣爆12確診「燒進台北市」！　網見1狀況急了
確診護理師「照顧Omicorn患者！」　張上淳：考慮大幅匡列
快訊／照服員「照顧家庭群聚再+2」　男童爸爸、姊姊確診
快訊／居服員乾妹「電子廠5人確診」即起停工！　匡列280人
快訊／今爆12例本土　照服員兒「安親班同學媽媽也染疫」
快訊／護理師子女就讀學校、補習班在大同區　停課2天
快訊／增58例境外移入「追平史上新高」　美國入境27人最多
快訊／今增12本土、58境外！居服員相關擴大
LIVE／桃機群聚燒到北市　陳時中最新說明
快訊／北市增3本土！聯醫中興院區2位女護理師、男友確診
LIVE／北市聯醫爆「醫護確診」！　柯文哲最新說明
南投女童一家10口擠破屋大逆轉！　遭爆家裡坐擁「千坪土地」
快訊／南韓F5戰鬥機墜毀！　駕駛下落不明
8歲確診童「連假2天出沒這！」　他狂抖：越想越發麻
快訊／龐建國墜樓亡！　國民黨哀痛發聲了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「別吃中國肉」　德禁藥機構警告冬奧選手！恐吃進瘦肉精

快訊／南韓一架F-5E戰機墜毀　駕駛生死不明

新娘衝夜店「交換口水」貼身熱舞　認了：好想染疫！超瞎理由曝光

小丑「舉刀露半張臉」站門口！谷歌地圖又拍到詭異景象

英國首相再爆醜聞！全國封鎖防疫　他嗨邀40員工官邸喝酒開趴

金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

她「全身挫傷」呆坐椅子　送院前離奇斷氣！大20歲同居男報警

默沙東口服藥「對Omicron有效」　副總裁：可對抗所有變異株

時常肩頸痠痛伸展脖子　32歲女醒來崩潰「突然無法說話走路」

打臉Deltacron！多國權威曝「是實驗室污染」　WHO：變異株沒結合

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

警抓毒蟲主人喊「全部趴下」　呆萌博美犬四肢趴地不敢動

周興哲驚喜站台周予天..秒轉身：先走了　狠吐槽他露肌寫真「看了不舒服」XD

看好淡水發展！香蕉購入第2間房　留在家鄉繼續打拚：為未來增值

只用單手！日本爸連續舉兒3年 13KG超穩舉起：想記錄孩子成長

男大生忘我聊天突被「老鼠襲擊」　嚇得狂飆髒話、直奔對面躲避XD

「別吃中國肉」　德禁藥機構警告冬奧選手！恐吃進瘦肉精

快訊／南韓一架F-5E戰機墜毀　駕駛生死不明

新娘衝夜店「交換口水」貼身熱舞　認了：好想染疫！超瞎理由曝光

小丑「舉刀露半張臉」站門口！谷歌地圖又拍到詭異景象

英國首相再爆醜聞！全國封鎖防疫　他嗨邀40員工官邸喝酒開趴

金正恩新年第2砲！北韓疑追加試射彈道飛彈　日相岸田下令3點應對

她「全身挫傷」呆坐椅子　送院前離奇斷氣！大20歲同居男報警

默沙東口服藥「對Omicron有效」　副總裁：可對抗所有變異株

時常肩頸痠痛伸展脖子　32歲女醒來崩潰「突然無法說話走路」

打臉Deltacron！多國權威曝「是實驗室污染」　WHO：變異株沒結合

已逝金美秀爸心碎發聲　痛曝「為何沒宣傳《雪降花》」全是為女兒

雲嘉南分署年前擴大徵才　連辦47場逾7500個工作機會等您

郭明錤：蘋果AR／MR頭盔採用雙ABF載板　欣興是最大贏家

陳亞蘭《嘉慶君》龍袍帥翻歌后喊嫁　時尚戲服秀2022代表色

《國際橋牌社》總統府辦公室秘書　本人「親自客串」演自己

疑似入境申報不實？　喬科維奇又遭澳洲政府調查

半夜病房調度難！落地採檢確診17人全送到「這2家醫院」

「別吃中國肉」　德禁藥機構警告冬奧選手！恐吃進瘦肉精

期交所交易量成長14.9%再創新紀錄！　最快6月將再推新商品

「我不參選2022大新竹」　林智堅：可看清朱立倫反對是為一黨之私

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

國際熱門新聞

麵包店女工清攪拌機　同事誤觸開關捲入慘死

日動物園老虎咬斷22歲飼育員右手！前晚整夜沒回籠舍

6個月沒領到薪水　阿富汗駐中國大使離職走人

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

醫學史首例！美57歲垂死病患「移植豬心」

巴西巨石崩砸釀10死　專家：這1點不尋常

為了性高潮　食人魔被判無期徒刑

研究：感冒生成T細胞　有助防COVID-19

5年前還不會英語！男童現在智商比愛因斯坦高

富豪殘殺3人逍遙40年！紀錄片說溜嘴「我殺的」秒遭逮

即／南韓一架F-5E戰鬥機墜落山區

國際太空站驚現「偷渡大猩猩」抓狂追人

新加坡數據：莫德納疫苗降低死亡率最有效

輝瑞執行長：Omicron疫苗三月推出

更多熱門

相關新聞

《木曜4》合作2天王破局爆內幕！

《木曜4》合作2天王破局爆內幕！

《木曜4超玩》挾著高人氣受邀主持台北最High新年城跨年晚會，未料撐不起大局外，明顯沒做功課的行為也讓觀眾網友罵翻；時報周刊CTWant還接獲另一則爆料，直指《木曜4》團隊態度不佳已經不是第一次了，2018年「香港影帝」周潤發和「四大天王」郭富城為了電影來台宣傳時，團隊不僅看不上郭富城，直接表示沒有談合作的空間，還指名如果周潤發要上節目，必須要給費用才能達成，因此最後合作也破局。

浮潛遇座頭鯨寶寶突衝來　辣妞險撞上畫面曝

浮潛遇座頭鯨寶寶突衝來　辣妞險撞上畫面曝

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭

生日蛋糕「插滿課本」！11歲兒崩潰大哭

郭書瑤路邊拍照　風一吹下半身現形

郭書瑤路邊拍照　風一吹下半身現形

關鍵字：

周刊王Google Maps小丑

讀者迴響

熱門新聞

快訊／龐建國墜樓身亡！臉書「最後貼文」曝光

確診者一家3天2夜高雄行！萬豪酒店回應了

即／確診者跨年3天遊高雄！4處足跡曝光

過年前「最後天赦日」！111/1/11磁場超強　專家曝轉運8吉時

龐建國驚傳已罹癌　凌晨傳「12字尋死訊息」學生嚇傻

龐建國凌晨4點3度傳「不公不義台灣，我生不如死」

快訊／疫情燒去高雄了！桃園確診者「入住飯店」

《華燈》花子坐牢全為他！

他不姓楊！但一報名大家都叫「楊先生」　取貨單秒懂原因

《木曜》跨年出包再爆內幕！

妻認孩子別人的　衰男離婚後原諒

張庭林瑞陽玩完了！陸官方震怒「出動400官員查辦」

即／國民黨前立委龐建國墜樓身亡

他脫鞋換燈泡　黑狗聞完衝去嘔吐

賴薇如「證據備齊」開戰了！

更多

最夯影音

更多
隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧

隨機街訪北京民眾對台灣印象　大陸人誇是寶島：趕緊回來吧
楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

楊奇煜揭曉二寶性別！大失望「不錄了」　棒棒堂笑瘋..王子虧「是我去紅隊的表情」XD

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

男大生騎車自摔遭拖板車輾斃　5人出遊友遇死劫呆坐路邊自責

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

鈔能力！妻怒叫醒老公做家事　見整疊現金秒變臉：幫你關燈

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

《單身即地獄》最勵志！「我只會往前衝」　文世勳「遭打槍N次」不放棄..依然選她♥

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面