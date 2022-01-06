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壓克力彩結合紮染棉布藝術　蘇孟如「親情與教養」創作屏大展出

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣海藍畫會常務理事蘇孟如，從事兒童繪畫工作10多年，以藝術結合工藝進行繪畫創作，件件作品，每每讓人驚艷，她的「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展，即日起至01月10日於國立屏東大學屏師校區藝文中心舉辦，歡迎民眾前往欣賞。

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

蘇孟如曾任國立屏東大學視覺藝術學系108學年所學會會長，也是現任屏東縣海藍畫會常務理事；秉持「活到老、學到老」終生學習的精神，除圓自身追求的藝術美夢之外，冀望將自身「親情與教養」的體會經由作品畫面來傳達這份人間溫情。

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲蘇孟如「親情與教養－壓克力彩結合紮染棉布」創作個展於屏東大學展出 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

她的作品，將藝術與工藝結合，利用壓克力彩在紮染棉布進行繪畫創作；底材製作採用摺紙和紮染工藝產出具獨特性的棉畫布，再透過寫實繪畫形式，進行人物圖像及異時空超現實風格之創作。

作品分「家人親情」與「子女教養」兩大主題系列，有50件；「家人親情」系列是以一對男女相戀到結婚，共組新家庭開始，並將其擴張至手足及祖孫情，來強調家庭成員融洽相處的重要性。「子女教養」系列則是以「陪伴」作為創作主軸，凸顯唯有讓每個孩子擁有充分的愛與關懷，身心才得以健全發展。

另大武山、鵬灣跨海大橋、屏東台灣燈會等畫面表現出屏東地方特色，期望未來能開拓出具有屏東在地文化特色的文創產業。

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