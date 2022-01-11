士檢開鍘！從嚴審核易科罰金　4人酒駕16次都得入獄服刑

▲士林地檢署針對4件超過3次酒駕者，將傳喚到案發監執行。（圖／記者張君豪翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

酒駕事件頻傳，為避免酒駕肇事造成無辜民眾傷亡憾事一再發生，士林地檢署發新聞稿指出，即日起，就累犯酒後不能安全駕駛的被告，經法院判處6月以下有期徒刑確定，檢方在執行時將從嚴審查是否准予易科罰金，如認違法情節重大，准予易科罰金難收矯正之效，或難以維持法秩序者，將依法發監執行，以嚴懲酒駕，杜絕僥倖。

士林地檢署指出，56歲蘇姓男子5年內4犯、38歲李男2008年至今6次、5年內3犯、48歲蔡男5年內3犯、32于男5年內3犯，皆被法院判處6月以下徒刑確定，易服社會勞動但履行狀況不佳，經檢察官依刑法第41條第1項及參照台灣高等檢察署102年6月26日檢執甲字第10200075190號函揭示的審核酒駕累犯案件，易科罰金標準，審酌這4位受刑人因酒測值超過每公升0.25毫克甚多，犯罪情節重大，已報請檢察長核定，將傳喚4名受刑人到案發監執行。

對此，檢方表示，鑒於近期酒駕事件頻傳，甚且因肇事導致人命傷亡、家庭破碎，累犯者無視政府的宣導，視法令如無物，絕不容姑息輕縱。

法務部102年6月21日法檢字第10204535170 號函：

受刑人五年內三犯刑法第185條之3第1項之罪者，應認為「易科罰金難收矯正之效，或難以維持法秩序」，而不准易科罰金，惟有下列情形之一者，得斟酌個案情況考量准予易科罰金：

(一)受刑人係單純食用含有酒精之食物（如：薑母鴨、麻油雞、燒酒雞），而無飲酒之行為。

(二)吐氣酒精濃度低於 0.55mg/1，且未發生交通事故或異常駕駛行為。

(三)本案犯罪時間距離前次違反刑法第 185 條之 3 第 1 項之罪之犯罪時間已逾 3 年。

(四)有事實足認被告已因本案開始接受酒癮戒癮治療。

(五)有其他事由足認易科罰金已可收矯正之效或維持法秩序者