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社會 社會焦點 保障人權

櫃姐收併排停車罰單喊冤「被挪車」　提這證據法官信了

▲▼停機車,側柱,機車停車格。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲高雄櫃姐機車停車被開罰單提行政訴訟。（示意圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓櫃姐趕著到百貨公司上班，把機車停在百貨公司附近公園的停車格，下班時發現機車被「挪」出停車格外，事後櫃姐收到2400元「併排停車」罰單，洪女不服提行政訴訟，法官審視機車違規地點相片發現，地面上有數條白色刮痕，認為洪女的機車的確有可能是被他人移出停車格，於是撤銷洪女的罰單。可上訴。

判決書指出，去年1月3日上午9點多，洪女到SOGO高雄店上班時，把車子停在附近公園的停車格，晚上10點多下班時，她走到公園準備牽車，發現車子已被移出停車格，原本不以為意，但還是很謹慎的拍了現場照片才離去，果然幾天後收到警方寄來的紅單，依違反道交條例「併排停車」開罰2400元。

洪女不服，強調自己有把車子停在停車格內，一定是後來的人找不到車位，故意把她的機車移出停車格，害她吃罰單，洪女出示1月3日晚上10時許的相片，證明自己被移車的柏油路面，還留有數道白色刮痕。

高雄地院法官審理認為，洪女上班時並非上班尖峰時刻，路上應屬人車稀少，洪女想要找合法停車格並非難事，應不可能隨便停車害自己受罰，且檢視洪女提供的照片，地面上確實有數道刮痕，因此認為洪女的機車的確有可能是被他人移出停車格，因此撤銷這張罰單，全案可上訴。

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