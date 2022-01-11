「又沒嚴重到封城！」公婆下令返鄉圍爐　桃園人妻腿軟：要擠高鐵

▲農曆過年前疫情升溫，很多人不敢返鄉。（示意圖／記者張榮恩攝）



記者黃可昀／綜合報導

桃園疫情連環爆，眼看著春節返鄉的日子快到了，不少桃園人都考慮今年取消返鄉，不過也有長輩無法諒解。桃園一名人妻苦訴，當地疫情越來越嚴重，本來打算今年過年不返鄉，但公婆卻說「除非桃園疫情嚴重到封城，才準許孩子不必回家過年」，老公也拿兩老沒輒，想到之後要搭高鐵回南部就忍不住焦慮。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」表示，桃園疫情加重，原本想說今年別人擠人搭高鐵，與老公兩人說好，跟各自的爸媽說今年不返鄉過年，夫妻倆待在桃園防疫，結果公婆一聽十分反彈，直呼「除非桃園疫情嚴重到封城」，否則夫妻倆還是得乖乖返鄉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲搭高鐵返鄉的群聚感染風險大增。（示意圖／記者周宸亘攝）



原PO氣得發文大罵，公婆執意要他們冒著群聚感染的風險搭高鐵，就只為了吃上一頓年夜飯，她也很想回娘家、很想念爸媽，但現階段還是防疫優先，公婆卻堅持一定要回南部，「你們2老都不擔心兒子媳婦搭車，哪天同車旅客有與確診接觸的風險嗎？」

網友看了也心驚驚，「不要移動最安全」、「我媽直接打電話叫我別回去了」、「過幾天我家那位媽寶家族有婚禮，我們也要從桃園坐高鐵回南部喝喜酒，媽寶父母堅持我們要回去」、「這個圍爐已經走味了，如何吞得下」、「很多老人家都老觀念認為一定要過年，疫情這麼嚴重，應該是過日子比較重要。」