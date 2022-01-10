10歲男童陪父蓋墳墓　過年盼吃到熱年菜

圖、文／中信慈善基金會提供

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍衝擊全球，面對農曆春節即將到來，中央流行疫情指揮中心不敢掉以輕心，但可預見，偏鄉弱勢家庭這個年更難過了。根據2021年「點燃生命之火」調查，疫情期間，有近半的偏鄉孩童曾吃不飽，且冬天時，近18%沒有熱飯菜可吃，11%的棉被不夠暖。面對即將到來的農曆新年，逾41%偏鄉孩童的心願僅是吃頓熱騰騰的年菜。

今年十歲的阿宏（化名）與家人住在山區一間鐵皮屋。疫情爆發前，家裡靠爸爸幫人蓋墳墓或跟漁船出海打零工撐起家計，而媽媽在便當店打工，收入也很微薄。一家人生活原本就很吃緊，遇到去年五月疫情升級後，爸媽的工作被減班，收入驟減，阿宏說：「家裡繳不出錢，媽媽常在房間裡哭，爸爸為了多賺錢，生病了還是出門打零工。」

根據2021年「點燃生命之火」調查，即便在冬天，仍有17.9%的偏鄉孩童沒有熱騰騰的飯菜吃，12.8%家裡沒熱水可以洗澡，且有11.1%覺得棉被不夠保暖，隨著農曆新年即將到來，41.2%的偏鄉孩子只希望能吃頓熱騰騰的年菜。

第37屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動現正進行中，捐款新臺幣$2,500元認購一組愛心年菜，或是新臺幣$3,000元年菜組加小紅包，您的愛心付出能讓阿宏與所有偏鄉孩子過年有頓溫飽。

更多捐款訊息請上網搜尋「點燃生命之火」或上中國信託慈善基金會官網查詢，也可郵政劃撥捐款：財團法人中國信託慈善基金會／19933384。