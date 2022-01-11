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Omicron爆不完　港府宣佈「小學、幼兒園暫停授課」

▲▼香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

香港爆發第五波新冠疫情，隱形傳播鏈仍威脅社區。特首林鄭月娥今（11）早宣佈，全港所有幼兒中心、幼稚園及小學全部須於14日或之前，停止面授課堂，直至農曆新年假期後。

據《香港01》報導，林鄭月娥今早指出，學校最快可於明天開始放假，希望網上授課可以繼續，因有小學校長表示需時準備，故預留兩三日時間，劃線在14日，而停課安排會直至農曆新年假期之後，「換句話講，提早了兩個多禮拜放新年假。」

她接著稱，中學現階段會繼續面授，認為中學生自理能力強，仍是穩妥做法；停課是一個艱難的決定，但因出現多例幼兒確診，令老師同學都要去檢疫中心，「那麼小的小朋友要入住檢疫中心，我們也不想看到。」

她表示，見到社區有隱形傳播鏈，令更多小朋友感染，加上近月學校爆發上呼吸道感染，大部分都是幼稚園或小學，病徵接近難以分清，因此作出今次決定。

林鄭月娥同時提到，會提交專家討論如何將科興疫苗接種年齡降至5至11歲，會在農曆年後復課後派出接種隊到學校打針，要求教育局長及公務員事務局長聯合安排。

▲▼香港疫情。（圖／路透社）

▲港府收緊防疫措施，包括禁止餐廳晚間提供內用，以及禁止美國等8個國家的航班接載乘客來港。（圖／路透社）

新冠Omicron毒株在香港持續傳播，其中「國泰空姐群組」已經出現5代傳播，這也導致近日送往竹篙灣集中檢疫所的人數大升。港府10日表示，決定縮短緊密接觸者的檢疫期，由21天降至14天，另加在家自我監測7天。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早於商台節目形容，14日檢疫期「穩陣」，Omicron的潛伏期短，發病中位日數為3天，一般7天內都會病發。

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