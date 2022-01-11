教授用中文上課！女碩生狂寄117封信嗆：英文爛　法官認證羞辱GG

▲芮姓僑生不滿教授評分方式、上課用中文，寄信批評教授「英文程度低」判賠7萬。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

香港籍芮姓僑生2019年7月於高雄醫藥大學就讀心理系碩士班期間，因不滿蘇姓助理教授使用中文上課以及評分方式，寄信給117名校內、校外人士，內容批評蘇「英文程度低」等語，事後被蘇提告求償50萬元。法院認定芮生的信件內容是羞辱而非客觀討論英文能力，審酌後判芮生賠7萬元為適當。

判決指出，蘇男主張，芮生修習其開設的「心理衡鑑專題研究」、「諮商與心理治療實務專題研究」等課程後，因對課程內容、評分方式不滿，寄電子郵件給校長、教務處以及香港辦事處等117名校內、校外人士，內容寫道「英文程度低」、「PoorEnglish」、「你的英文很爛」，讓他名譽受損，故提告求償50萬元精神撫慰金，並要求芮生登報道歉、寄送澄清信件。

芮生否認侵害蘇的名譽，辯稱信件內容只是針對考試題目、出題者所陳述想法，是蘇男自行對號入座。

法官調查，芮生曾因蘇男授課過程多用中文，導致不易理解一事多次表達不滿，且向高醫大學生申訴評議委員會申訴，蘇的英文能力不佳。

此外，勘驗電子郵件內容可見到「本人因未能聯絡蘇XX博士……我已發超過100 封電郵及提醒了他超過22次……」、「我希望教務處能幫助聯絡蘇XX博士……也可以還蘇博士一個清白的機會」、「Dear Dr Su」、「如果你不懂英文，這一句我寫中文給你……」綜上，法官認為，芮生的信件內容是羞辱而非客觀討論英文能力，審酌後判芮生賠7萬元為適當，但不用登報道歉、寄信澄清。