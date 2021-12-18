神靈沒護體！乩童被推倒地滿身傷　動手信眾：被元帥上身不記得

▲王姓男子去年10月，看到曾男在廟前進行民俗儀式，竟上前和曾男發生拉扯衝突，並將曾男推倒在地、壓制不讓他起身。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／彰化報導

王姓男子去年10月跟著進香團到高雄三民區某宮廟參拜，看到曾姓乩童正在廟前進行民俗儀式，王男竟上前拉扯，並質問曾男「你是不是真靈正駕」，最後將曾男推倒在階梯上，以右腳膝蓋壓制住曾男，不讓他起身。高雄地方法院審理後，判王男應賠償曾男3萬餘元；刑事部分，則依傷害罪判王男拘役40日，得易科罰金。

王姓男子去年10月在高雄某宮廟前，看到曾姓乩童正在廟前進行民俗儀式，竟突然上前先以右手拉扯曾男胸前的乾坤圈；左手則抓住曾手上的火尖槍，同時不斷推擠曾男，並質問他「你是不是真靈正駕」，最後將曾男推倒在階梯上，並以右膝壓制住曾男，不讓他起身，造成曾男前胸、右上臂、右大腿與背部等位置受有擦挫傷。曾事後對王男提告求償50萬元。

王男到案後向法官供稱，他會對曾男有以上行為，是因為曾男冒用他人的名義在網路上斂財詐騙，因此他才會當面質問曾男，另一方面，也是因為曾男先抓住他的胸口，為避免對方進一步攻擊，才會抓住曾身上的乾坤圈和火尖槍，並和曾男爆發推擠衝突，最後因2人的位置在階梯上，曾男因而跌倒，而曾男跌倒後也立即起身，表示沒事等語。

此外，王男還強調，他因為體質特殊，當時也遭「元帥」上身，根本不知道自己做了什麼。

高雄地院勘驗相關證據後認定，王男確實有抓住曾男的乾坤圈和火尖槍，一路質問曾男，並與曾男發生衝突，最後使曾男跌倒並壓制住曾男等行為，最後還是因為王男被其他人拉開，王男才未繼續和曾男拉扯，而曾男從地上坐起後，才繼續進行民俗儀式後才入廟。

法官審理後認定，王確有主觀傷害犯意，而從事民俗活動是曾之自由，王無權阻止或干涉，而事後王男也承認當時他將曾男推倒是錯誤動作，他因為一時情緒沒控制住上前拉扯，認定王男辯詞為狡辯之詞，還反將責任推給神明或超自然因素，不採信其證詞，判王男須賠償曾男3萬餘元；刑事部分則依傷害罪，判處王男拘役40日，得易科罰金。