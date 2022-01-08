職軍遇陌生男「買軍中內部資料」：可賺年薪百萬！不只1人受害

▲軍人不可隨意外洩國軍內部訊息。（圖／陸軍司令部）

記者施怡妏／綜合報導

小心！匪諜就在你身邊，一名退伍的軍人近來收到一則訊息，對方稱可以輕鬆月入十幾萬，年薪則可達150萬元，工作內容是請他提供國軍資料，貼文曝光掀起討論，就有人透露，自己也遇到一樣的事情，對方想用錢換取國軍內部資料，讓不少網友驚呼「以前當兵我還以為是假的，原來還真有啊」。

原PO在「爆廢公社」發文，「這種東西也讓我遇到」，日前有一名陌生男子私訊他，詢問「最近有考慮短期高薪兼職嗎？不會影響您現在的工作，月入10幾萬很輕鬆」，只需要私下了解一些內部文件資料，可採按次收費，也可以按件計費，原PO一頭霧水表示「什麼內部文件？」

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對方以為他還在當兵「您現在不是在服役嗎？」他則傻眼回「我都退伍多久了，老兄」，表示自己曾經是職軍，但現在已經不是了。對方發現情況不對笑回「我以為您還是職軍」，接著閒聊裝沒事「您之前在什麼部隊服役呢？」

▲▼不只一人收到，徵求軍人提供內部消息的訊息。（圖／翻攝自爆廢公社）

貼文曝光後，引起網友討論，「原來保防單元劇是真的」、「我怎麼沒遇過，我可以給他營區的雜草分佈、品種，以及割草SOP呢」、「是我就釣他出來，搞不好還可以因為協助破案，被記一筆」、「這的確是短期高薪，檢舉他就有機會百萬入袋」、「還以為我在看莒光園地」、「人家只是上來出演莒光園地」。

留言區裡，還有人曬出訊息截圖，表示自己也遇到相同的狀況，對方稱兼職賺外快，年薪可達80萬~150萬元，「需要你能接觸到的文件資料，以紙易金」。

保密是軍人的天職，根據《陸海空軍刑法》規定，現役軍人洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，處最高12年以下有期徒刑，若涉及絕對機密者，加重其刑至1/2、最高處18年徒刑；草案將送立法院審議。