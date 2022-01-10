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開年最強「5星座」！「工作亮眼＋桃花旺」好機會不斷上門

▲好運,希望,正能量,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2022來臨，大家都希望在新的一年運勢更勝以往。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者林懿捷／綜合報導

邁入嶄新的2022年，給自己一個新的開始，心中懷抱「今年一定會更好」的信念，努力工作讓自己成為好野人。星座運勢網站「星座愛情運勢」就分析指出，有「5個星座」會在今年迎來好彩頭，許多事都會往好的方向發展，不但好運翻倍桃花旺，事業上更能充分展現實力，做出亮眼成績。

雙子座
近期雙子座的變化具有創造性，且令人感到振奮，特別是事業表現最為突出。之前一直沒有起色的項目，也會因為不放棄的精神而找到新的突破口，很適合研究新事物，制訂新目標，過往的經驗將會給你啟發，使你的生活變得充實而又意義。切記，也不要忽略了基本功的重要，多累積經驗才能帶來本質上的改變。

處女座
處女座的朋友，會迎來愜意的日子，近期壓力漸漸消散，身心會隨著新年的到來獲得良好的釋放。接下來的日子裡，將有更多的時間和精力，去做自己感興趣的事情，幸福指數提升。聰明的你自帶主角光環，因而獲得異性的青睞，單身的你與異性發展順利，而戀愛中的你與戀人默契提升、感情加溫。努力適應變化，日子會過得更加順遂。

巨蟹座
受到太陽在摩羯座三分天王星的影響，巨蟹將有機會建立新的人際關係，結交新朋友，甚至遇到新的戀情，這些經歷會帶給你前所未有的快樂與成就感。元旦之後，工作不僅能充實你的生活，還能從中獲得新知。如果能與客戶、同行多接觸，還可能因工作關係而結識到情投意合的對象，給單身的你帶來不錯的情緣。

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天蠍座
燦爛的笑容、幽默的言語會填滿你的生活；天蠍常扮演一位快樂使者的角色，因此在他人眼中加分不少。近期可在工作中，拋開保守的固有模式，嘗試新的改變，能讓你解鎖新的技能，成果會連你自己都非常滿意，但改變必須建立在踏實的基礎上，否則會演變成新的困難。

水瓶座
天王星與太陽三分相會，讓水瓶座比過往更渴望改變，並願意為此付諸行動。進入2022年的你，思維變得開闊了許多，做起事來也相對輕鬆許多，不要讓保守主義，或不安全感奪去你改變和提升自我的良機，此時該多去嘗試新的體驗，會與成功更接近，一些正面意義上的改變，也會讓你的生活變得更美好。

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