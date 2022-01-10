情侶碧潭踩天鵝船　女友小腿一陣劇痛…一大串魚鉤刺進肉！

▲碧潭岸邊有許多釣客垂釣 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一對情侶週日到碧潭乘坐天鵝船，沒想到女友突然感到小腿一陣劇痛，白皙的腿被魚鉤刺進，緊急送醫花了一個小時才將魚鉤取出，情侶懷疑岸邊釣客惹禍，警方獲報調查，到釀禍的釣客，依傷害罪函送偵辦。

▼情侶碧潭踩天鵝船，女友遭魚鉤刺進小腿肚 。（圖／記者陳以昇翻攝）

9日下午4時許，林姓女子與男友趁著週日天氣好，相約到新北市新店區碧潭風景區遊玩，2人乘坐天鵝船遊潭，才行駛到一半，男友突然感到小腿灼熱不適，林女更慘，小腿劇痛，約有6個魚鉤用紅繩串著，其中一個魚鉤倒勾進她白皙小腿肉裡。

救護人員獲報趕抵，發現魚鉤深入小腿一公分，不敢輕易處置，經送往新店慈濟醫院，急診醫生花了近一個小時才將魚鉤取出，事後男友懷疑是碧潭岸邊釣客惹禍，到警局提告傷害，更在PTT貼文，質疑新北市政府應該劃分區域，將釣魚及踩天鵝船分開，警方循線找到釀禍的劉姓釣客，依傷害罪函送偵辦。

依照新北市碧潭風景特定區水域遊憩活動管理辦法第四條，在水域所劃定之特定區域，從事遊樂泛舟、釣魚等有益身心之遊憩活動。釣客行為並無不法。

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▼碧潭合法可以垂釣 。（圖／記者陳以昇翻攝）



