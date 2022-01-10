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奇美醫學中心成立「細胞治療中心」　守護在地癌友免奔波國外

▲奇美醫學中心成立「細胞治療中心」，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心成立「細胞治療中心」，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心院長邱仲慶指出，該院已在2020年2月10日首次獲得衛福部核准執行癌症細胞治療，更於1月7日成立「細胞治療中心」，以往為此治療需要到國外就醫的民眾，動輒花費數百萬且家人陪同更是耗力費神，「特管辦法」通過後，可守護病人，不僅提供病人治療新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。

目前「細胞治療中心」針對多種「第四期實體癌症」、「第一至三期實體癌症，經標準治療無效之病人」進行收案與治療；「化療注射室」則提供完善的化學治療醫護照顧及舒適的治療環境。

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奇美醫學中心院長邱仲慶說明，奇美醫學中心長期因為醫院空間限制，原位於地下二樓「化學治療注射室」面臨服務病人量增加，因而規劃現址以擴充化療床位、優化醫療照護流程、購置舒適的座椅與自然採光，讓病人享有更優質的治療環境，且鄰近乳房醫學中心，亦能提供多數乳癌病人就近接受治療之便利性，目前設置有18張化療專用病床、椅。

▲奇美醫學中心成立「細胞治療中心」，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院細胞治療中心、癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳說明，奇美醫學中心在2020年2月獲得衛生福利部正式核准以自體免疫樹突細胞（DC）疫苗治療「實體癌第四期」、「第一至第三期實體癌，經標準治療無效」的病人。「免疫樹突細胞治療」每年皆有相當多的學術論文發表，實驗室早已證實在動物實驗以樹突細胞配製的腫瘤抗原或疫苗，對癌症具有相當的抑制效果。2020年12月再通過「樹突細胞結合細胞因子導引殺手細胞(DC-CIK)」治療計畫；針對不適合手術的病人，「細胞因子導引殺手細胞（CIK）」，這項技術也在2021年9月3日獲准執行。

▲奇美醫學中心成立「細胞治療中心」，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院細胞治療中心、癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳指出，自體免疫細胞治療是繼手術治療、化學療法、放射治療後，尖端先進之治療癌症的方法之一。「樹突細胞（DC）疫苗」或「樹突細胞結合細胞因子導引殺手細胞（DC-CIK）」原理是手術取出的腫瘤組織後，於細胞備製實驗室中培養癌細胞抗原，然後與病人自己血液的免疫細胞共同培養後製作完成，免疫細胞尚未備製完成前，醫師會安排傳統性抗癌治療直到細胞可以回輸，細胞製作完成後，樹突細胞（DC）疫苗回輸方式是由醫師分次注射於病人腋下或腹股溝鄰近淋巴系統皮下處，讓免疫細胞進入淋巴循環；樹突細胞結合細胞因子導引殺手細胞（DC-CIK）細胞則是以靜脈回輸到血液循環，如此可以抑制腫瘤生長及癌細胞擴散，甚至能使腫瘤縮小或消失，因為自體免疫細胞治療是利用病人自體的細胞培養而成，治療後的副作用較少見。另外無法接受手術的病人，可採用「細胞因子導引殺手細胞（CIK）」，這項技術只要抽取60cc靜脈血液，送往人體細胞組織優良操作規範（GTP）實驗室培養14至21天，當免疫細胞數達到20億至50億顆就可以進行回輸。

▲奇美醫學中心成立「細胞治療中心」，可以由在地醫院守護病人，不僅提供病人治療的新希望，醫療費用及家人負擔也因此大幅減輕。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫院細胞治療中心、癌症中心暨血液腫瘤科主任馮盈勳也特別說明，以上的技術並非所有癌症都適用，適應症及收案條件均必須符合衛生福利部及本地衛生局核定的條件，病人應經治療醫師判斷後方可執行。

奇美醫學中心本著發展「精準醫療和個人化醫療」等先進治療，希望能醫治更多難治之癌症病患為目標，顧慮到過去的病人為了生命健康，須拖著疲累身軀而遠赴國外求醫，所以在衛生福利部通過特管法後，就積極籌備「細胞治療中心」，該中心的成立正式宣告奇美醫學中心進入癌症細胞治療新領域。

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