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奇美乳房醫學中心正式啟用　一站式全方位護乳抗癌

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾健康，5日上午成立「乳房醫學中心」，也特別邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會，其中高齡91歲的施奶奶是醫療副院長田宇峯的病人，活動現場院長邱仲慶、首席醫療副院長林宏榮及醫療副院長田宇峯並暖心親自為長輩們繫上圍巾，用奇美愛的溫度，將暖暖的祝福送予長輩們。

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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奇美醫學中心外科部乳房醫學中心主任陳明鎮指出，世界衛生組織統計，2020年全球新增約230萬起乳癌病例，擠下男性加女性的肺癌病人數排名，成為全球最常見的癌症，根據衛生福利部統計，台灣婦女乳癌死亡率不斷攀升，占10大癌症死因的第4名，國民健康署資料也顯示，台灣平均每37分鐘就有一名女性罹患乳癌。而且台灣乳癌好發年齡又比歐美國家提早，45至54歲癌症中，女性乳癌為主要癌症的第一名，這個年紀的女性，在家庭是非常重要的支柱，雖然隨著年紀越大順位依序遞減，但有年輕化的趨勢；根據台南市衛生局統計2020年各區主要死亡原因中，均以惡性腫瘤位居第1位，其中玉井區惡性腫瘤死亡率第3名為女性乳癌，北門區及左鎮區為第4名。

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

奇美醫學中心院長邱仲慶表示，為提供婦女較隱密及完善的就醫環境，乳房醫學中心規劃一站式跨團隊全方位的診療服務，與其他的就醫部門稍做區隔，民眾不需要在醫院反覆奔走及等待，就可完成一整套就診項目，包含整合式的門診、專業的乳房超音波中心、比鄰門診化療、細胞治療與中醫部等。乳房超音波也可以在看診當日完成，免去民眾等待檢查結果期間的恐懼、壓力及來回就醫的困擾，當日儘可能完成檢查並領取報告，期望透過跨科部、跨領域的整合醫療團隊，提供民眾優質的醫療及照護品質，進而早期診斷早期治療，也讓乳癌病友擁有健康新生活。

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳明鎮主任指出，女性一旦罹癌，第一個念頭想到的都是我的家人怎麼辦？小孩怎麼辦？最後才想到自己。病人一發現乳房有硬塊，通常會非常的擔心，並且希望儘早得到診斷。或者到處求診，尋求第二意見。所以照顧好這一群病人，對於整體國家社會是有很大的幫助。乳房醫學中心結合病友需要的資源，除了主要的乳房外科之外，像是血液腫瘤科（化療）、影像醫學部（快速影像診斷）、中醫（針灸／癌症副作用）、個案管理師（協調整合）及藥物諮詢等，提供乳癌病友全方位的治療諮詢且溫馨、舒適的就醫經驗。

▲奇美醫學中心為守護雲嘉南民眾的健康，成立「乳房醫學中心」，提供一站式全方位護乳抗癌醫療服務，也邀請3位乳癌治療成功的高齡長輩共同與會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據奇美醫學中心統計2016年至2020年底接受乳房攝影及超音波檢查有93780人次，確診為乳癌個案1878人，資料顯示罹患乳癌人數逐年攀升；然而乳癌治療模式多樣，預後相較於其他癌症是比較好的。依奇美醫學心統計早期乳癌5年存活率達9成以上，若能早期檢查、早期治療，治療後病人就能回復正常生活，回歸社會。

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