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喬科維奇「出戰澳網」判決今天揭曉　澳政府文件：沒保證可入境

▲▼球王喬科維奇。（圖／路透）

▲喬科維奇是否可以出戰澳網，判決將在10日揭曉。（圖／路透）

文／中央社

澳洲政府律師在法庭文件中說，政府沒有向網球天王喬科維奇保證，他自認可據以入境的醫療豁免會被認可。這一豁免爭議備受熱議，英國名將莫瑞也說此事件對網球而言不是好事。

路透社報導，塞爾維亞網球名將喬科維奇（Novak Djokovic）尋求在澳洲網球公開賽拿下第21座大滿貫冠軍，但他抵澳時簽證被撤，目前待在拘留中心，並盼能在明天舉辦的聆訊上推翻澳洲當局撤銷他簽證的決定。

喬科維奇法律團隊稱，澳洲內政部對這位世界球王進行評估，認為他在澳洲旅行申告（Australia Traveller Declaration）的回答顯示他符合免隔離入境的要求。

不過，政府方於9日晚釋出的法庭文件指出，內政部的電子郵件並不保證「他（喬科維奇）的所謂醫療豁免會被接受」，他在申告中所寫的內容可能會被質疑，並在他入境時受到驗證。

喬科維奇律師團稱，喬科維奇去年12月16日確診COVID-19，因此能取得疫苗醫療豁免。政府提交的文件也對此提出質疑。

文件指出：「沒有跡象表明申請人（喬科維奇）在2021年12月患有『急性重大疾病』。他只說他的COVID-19檢測呈陽性。」

▲▼ 喬科維奇（Novak Djokovic）在巴黎大師賽闖進決賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬科維奇是疫苗懷疑論者，導致這次澳洲入境風波（圖／達志影像／美聯社）

法新社報導，喬科維奇是疫苗懷疑論者，但他從沒透露過接種情況。澳洲政府律師在法庭文件說，喬科維奇「未接種疫苗」是雙方在此案件中的「共同認同之處」，因此他的簽證案件應不被受理。

路透社報導，喬科維奇醫療豁免事件掀起熱議，曾居男單世界第一的莫瑞（Andy Murray）9日對喬科維奇的處境表達關切，並表示其他球員也對此事感到震驚，喬科維奇被禁止入境澳洲的情況「真的對網球不利」。

莫瑞告訴澳洲媒體：「老實說，我想每個人都對此感到震驚。我希望諾瓦克（Novak，喬科維奇名）沒事。我很了解他，我和他關係一直很好，我希望他沒事。」

「這對網球來說真的一點都不好，而且我認為這對任何涉及者而言都沒有好處。」

此外，澳網主席提列（Craig Tiley）將喬科維奇持醫療豁免入境被拒絕，歸咎於在「充滿挑戰的環境」中，相互牴觸且迅速變化的指令導致混亂景況。

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