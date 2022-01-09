　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

中央社

高端COVID-19疫苗未完成三期臨床試驗，也未發表追加劑效益，就作為追加劑，有專家認為從科學角度看「很尷尬」，高端回應表示，可提供另一種選擇以降低副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選mRNA疫苗（半劑量莫德納、全劑量BNT）或次單位蛋白疫苗（全劑量高端）、AZ疫苗，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高端疫苗執行副總經理李思賢表示，關於高端疫苗當混打追加劑或加強劑疫苗，指揮中心是根據我國預防接種諮詢委員會（ACIP）在回顧實證數據、以及科學學理推估後所做的建議。所引用的實證資料，包含高端一期延伸的第三針試驗、台大執行的莫德納高端混打試驗、長庚執行AZ高端混打試驗、部桃執行AZ高端第三針混打試驗。部分資料皆已經公開於網路專業學術期刊平台。

▲▼總統蔡英文接種第二劑高端疫苗,再度由台大醫院護理部代理督導長溫慧敏為總統施打。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

李思賢說，以次單位蛋白疫苗當混搭重要的原因是，當第一、二針施打其他平台疫苗已經有產生副作用者，可提供另一種選擇以降低該副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

李思賢指出，以高端作為打兩針AZ疫苗的第三劑（追加劑）施打，安全 耐受性極為優異，且在用以評估免疫生成性的數據上，以高端疫苗作為第三劑追加免疫一個月後，數值比兩劑AZ疫苗施打3個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。

另外，高端去年底獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）補助230萬美元，在台執行第3劑混打試驗，預計1月開始收案。

▼民眾接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼為出清即將到期莫德納疫苗，衝高新冠疫苗覆蓋率，衛福部與超商通路全聯家樂福合作，在全台部分銷售據點開設疫苗接種站。免預約隨到隨打，還有禮盒獎品贈送，此舉果然吸引大批民眾前來接種站施打疫苗。圖為家樂福板橋店12/9，民眾排隊等待接種莫德納疫苗現況。（圖／記者湯興漢攝）

ET快訊
孫芸芸送走癌逝父首發聲！　「神隱2個月」照片藏洋蔥
刪Ｑ是顏寬恒落敗原因？　他曝：其實顏家不希望罷免陳柏惟

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

移工月薪「屌打台灣人」！他貼一張薪資條網驚呆：破6萬了耶

未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

2歲童發燒急診追到「桃機4人傳染鏈」　陳時中讚醫院一動作防堵

快訊／桃機2000人PCR檢驗出爐　還有4000人明公布

中壢某國小「未滿10歲童」染疫！是確診手推車員、照服員兒子

強冷空氣來襲！台南以北「下探10°C」急速凍冷　高山有降雪機率

快訊／指揮中心證實「中壢某國小學生確診」　未滿10歲童Ct值曝

快訊／桃園某國小學生確診！安親班緊急停課14天　家人匡列隔離

快訊／桃園某國小驚傳學生確診！緊急宣布停課14天

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

鬆獅犬「見妹子」興奮狂撲討摸　哈士奇哥急阻止：不可以色色！

「蘇媽媽自導自演？」楊謹華露微笑　張軒睿：被下封口令..記者求兇他冒汗XD

超胸女騎機車沒戴口罩還酒駕！ 被警察上銬嬌喊：沒有這麼嚴重

娃坐電視櫃上玩...沒坐穩突向後倒　媽媽「伸腳接住」神反應成功救援

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

移工月薪「屌打台灣人」！他貼一張薪資條網驚呆：破6萬了耶

未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

2歲童發燒急診追到「桃機4人傳染鏈」　陳時中讚醫院一動作防堵

快訊／桃機2000人PCR檢驗出爐　還有4000人明公布

中壢某國小「未滿10歲童」染疫！是確診手推車員、照服員兒子

強冷空氣來襲！台南以北「下探10°C」急速凍冷　高山有降雪機率

快訊／指揮中心證實「中壢某國小學生確診」　未滿10歲童Ct值曝

快訊／桃園某國小學生確診！安親班緊急停課14天　家人匡列隔離

快訊／桃園某國小驚傳學生確診！緊急宣布停課14天

雙林都過關「他21天前就神預言」！　網驚喊：台灣神童

移工月薪「屌打台灣人」！他貼一張薪資條網驚呆：破6萬了耶

考績自評好難寫！掌握六重點　績效自評反成職涯新契機

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

生活熱門新聞

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

40歲單身女越來越多　網曝3因素

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

即／桃機群聚25確診「最新足跡」！

本土+11「過年可以回家嗎？」網點名1類人不要返鄉

第3劑該打什麼疫苗　醫點名這2牌：保護力最高

本土+11浮現既視感！網曝「1件事」最可怕

本土確診狂飆11例！　鄉民目睹「恐怖破口」：春節掰了

陳時中被遞麥克風　當場怒斥1動作

瘋搶打第3劑　4疫苗庫存數量曝！這牌剩最少

快訊／中二立委補選　最終投票率出爐

更多熱門

相關新聞

2歲童發燒追桃機4人傳染鏈　陳時中讚醫院一動作防堵

2歲童發燒追桃機4人傳染鏈　陳時中讚醫院一動作防堵

中央流行疫情指揮中心今公布11例本土個案，其中從指標個案17416的2歲男童，喉嚨紅腫採檢抓到確診開始，匡列密切接觸者追出媽媽（案17470）、大伯（案17471）及照顧大伯的居服員（案17472），其丈夫為機場手推車人員（案17473），還有同事（案17453）為機場擴大採檢確診。對此指揮官陳時中就大讚，醫院的警覺性很高，才能及早防堵。

桃園某國小學生確診　安親班停課14天

桃園某國小學生確診　安親班停課14天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

北市小黃司機染疫　1同住者PCR陰

北市小黃司機染疫　1同住者PCR陰

可抗Omicron！ 心悅生醫：新冠候選藥將進第3期

可抗Omicron！ 心悅生醫：新冠候選藥將進第3期

關鍵字：

新冠肺炎高端COVID-19

讀者迴響

熱門新聞

竹科驚爆粉塵外洩　他急喊：勿靠近污染區

指揮中心公布最新戴口罩4大措施

打第3劑　醫最不建議這牌：抗體最低又要承擔副作用

顏寬恒掰「1關鍵」　網：殺傷力太猛

傳訊給亡姊2年後收回覆　她一看慌了

唐綺陽：水逆要來了！提醒「有重大變化」點名獅子座注意

40歲單身女越來越多　網曝3因素

小孩爬56萬米妮頭　下秒大碎裂

桃機群聚「這點很神奇」　醫預言4字結局

獨／孕妻下身赤裸陳屍摩鐵　相驗結果出爐

今本土暴增11例！手推車員「照服員妻」染疫

爸姓「死」取名超心累！妻用2字神反轉

孕妻赤裸陳屍摩鐵　夫伴屍：以為賴床

住摩鐵原因曝　孕妻下身赤裸陳屍！夫：以為她賴床

桃園某國小驚傳學生確診！停課14天

更多

最夯影音

更多
能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤

能跟女生「十指緊扣」讀心魔術！　看1次就會他笑：真的在一起了❤
長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

長板上跳舞！正妹流暢走位美炸　華麗走板、轉板搭唯美動態運鏡

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

阿伯沒消費「拿針線衝櫃台」　正妹店員真實反應驚呆網友！

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

音樂老師按喇叭被惡煞狂追逼車　 連喊14聲「對不起」仍遭砍濺血

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面