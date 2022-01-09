未完成三期試驗就當追加劑…專家「很尷尬」　高端回應了

▲民眾接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）



中央社

高端COVID-19疫苗未完成三期臨床試驗，也未發表追加劑效益，就作為追加劑，有專家認為從科學角度看「很尷尬」，高端回應表示，可提供另一種選擇以降低副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前表示，前2劑接種莫德納（Moderna）、高端或BNT疫苗的民眾，第3劑可自選mRNA疫苗（半劑量莫德納、全劑量BNT）或次單位蛋白疫苗（全劑量高端）、AZ疫苗，但前2劑接種AZ疫苗者，第3劑不建議再打AZ疫苗。

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高端疫苗執行副總經理李思賢表示，關於高端疫苗當混打追加劑或加強劑疫苗，指揮中心是根據我國預防接種諮詢委員會（ACIP）在回顧實證數據、以及科學學理推估後所做的建議。所引用的實證資料，包含高端一期延伸的第三針試驗、台大執行的莫德納高端混打試驗、長庚執行AZ高端混打試驗、部桃執行AZ高端第三針混打試驗。部分資料皆已經公開於網路專業學術期刊平台。

▲總統蔡英文接種第二劑高端疫苗。（圖／記者李毓康攝）

李思賢說，以次單位蛋白疫苗當混搭重要的原因是，當第一、二針施打其他平台疫苗已經有產生副作用者，可提供另一種選擇以降低該副作用發生的機率，同時也可以將抗體濃度拉升上來。

李思賢指出，以高端作為打兩針AZ疫苗的第三劑（追加劑）施打，安全 耐受性極為優異，且在用以評估免疫生成性的數據上，以高端疫苗作為第三劑追加免疫一個月後，數值比兩劑AZ疫苗施打3個月後高出14倍，同時也比兩劑AZ疫苗接種後的抗體高峰期高出5倍。

另外，高端去年底獲得國際組織流行病預防創新聯盟（CEPI）補助230萬美元，在台執行第3劑混打試驗，預計1月開始收案。

▼民眾接種疫苗。（圖／記者湯興漢攝）

