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2歲童發燒急診追到「桃機4人傳染鏈」　陳時中讚醫院一動作防堵

▲▼案17473（機場手推車工作人員）相關個案關聯圖（圖／指揮中心）

▲案17416的2歲男童是追到4人傳染鏈的指標個案。（圖／指揮中心）

記者林彥臣／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今公布11例本土個案，其中從指標個案17416的2歲男童，喉嚨紅腫採檢抓到確診開始，匡列密切接觸者追出媽媽（案17470）、大伯（案17471）及照顧大伯的居服員（案17472），其丈夫為機場手推車人員（案17473），還有同事（案17453）為機場擴大採檢確診。對此指揮官陳時中就大讚，醫院的警覺性很高，才能及早防堵。

媒體提問指出，今天新增的案例中，2例未滿五歲，小朋友為指標個案是如何被發現？現在的狀況如何？

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▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮官陳時中稱讚醫院警覺很高。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，列在指標個案的17416，因為有發燒就到醫院急診，不過醫院警覺很高，急診時有先做快篩並呈陰性，當下也做了PCR而發現陽性，並匡列同住跟非同住家人，包括一位居服員，就發現案母、大伯、居服員皆為陽性。

陳時中有坦言，到這裡還是很擔心，因為看到有家庭群聚狀況，不過後來才發現居服員先生為機場手推車人員也確診，線索較清楚。

醫療應變組副組長羅一鈞接著說，今天有兩案都是小於2歲幼兒，其中案17416是在1月7日出現發燒、喉嚨紅腫等症狀，而桃園某醫院急診就醫時在戶外快篩檢站快篩呈陰性，後來PCR呈陽性，Ct值為26，落在快篩可能篩不到、病毒量偏低範圍，目前正在住院隔離中。

▲▼林氏璧醫師。（圖／翻攝自inshibi instagram）

▲林氏璧表示，對於居服員相關個案感到擔心。（圖／翻攝自inshibi instagram）

前台大感染科醫師林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時表示，居服員的家人及所有服務過的案家已進行匡列，目前掌握6～7個家庭，他坦言「這是我目前最擔心的」，由於居服員的丈夫於12/30就有症狀，她本身則為無症狀，可能是無症狀感染者，「已經有足夠時間傳播到更廣的家庭或社區了。」

至於桃機群聚擴大採檢預計採9千人，目前還有6、7千人要採檢，林氏璧認為現在要評估這次群聚的擴散範圍還很難說，對於有幾條傳播鏈，也不是這麼重要，「總之就是盡量匡列檢查，阻斷可能的感染鏈就是了。」最後，他老話一句的呼籲國人，要做最壞的打算，最好的準備。

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