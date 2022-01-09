沙烏地公主跟女兒「平安獲釋」！遭關押近3年　罪名成謎

▲沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主獲釋。（圖／翻攝推特@sabarisjabber）



記者吳美依／編譯

沙烏地阿拉伯巴斯瑪公主（Princess Basmah bint Saud bin Abdulaziz al-Saud）以倡導人權、直言不諱批判當局聞名，2019年2月，卻與女兒一同被捕，關押在哈伊爾監獄（Al-Ha'ir Prison），並且沒有遭到任何指控。她們經歷近3年囚禁，6日終於獲釋返家，但罪名依舊成謎。沙國政府從始至終都沒有發表評論。

《衛報》報導，法律顧問埃斯特拉曼（Henri Estramant）於8日表示，公主及女兒素荷（Souhoud al-Sharif）從任意監禁中獲釋，返抵位於吉達（Jeddah）的住家，「公主狀況良好，但將尋求醫療專業的幫助。她看起來很疲憊，但是心情很好，也很感謝能夠親自與兒子們團聚。」

2020年，巴斯瑪公主透過社群媒體爆料，自己與女兒已被關押超過1年，不僅生病，也沒有人解釋逮捕原因。她要求堂弟，也就是沙國實質統治者沙爾曼王儲（Mohammed bin Salman）立刻釋放母女倆，並且提供醫療照護，但沒有獲得回應。

沙爾曼王儲2017年被父王任命接班，此後負責國內改革運動，包括解除女性駕車禁令、鬆綁男性對女性親屬的「監護權」等等。但是，當局卻仍持續鎮壓異議人士，傳教士、女權倡議者甚至王室成員都被盯上。