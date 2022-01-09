本土+11既視感湧現！　網曝「1件事」最可怕：不升級等擴散嗎

▲有網友希望可以升三級。（資料照／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

中央流行疫情指揮中心稍早公布國內新增11例本土個案，本土確診數重回2位數的消息讓不少人相當緊張，由於目前仍維持第二級疫情警戒標準，因此就有網友希望可以升三級，或是至少禁止內用。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增11例本土個案，其中包括北部防疫計程車司機、機場清潔員、清潔員家人、手推車人員以及手推車人員的妻子。值得注意的是，該妻子是一名長照居服員，照顧的家庭也有3人染疫，同樣列為本土個案。

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雖然疫情緊張，不過本站曾報導《本土疫情再起！案例均有關聯性 蘇貞昌：維持二級警戒》，指揮中心表示，目前確診的案例均有一定的關聯性，9日至24日仍維持二級警戒，但有部分防疫措施有調整。

▲目前仍維持二級警戒。（圖／指揮中心提供）

消息曝光後，不少網友憂心表示，「又雙位數」、「怕爆」、「又要爆發了嗎」、「唉～歷史不斷重演」、「爆了」、「炸裂了」、「熟悉的劇本來了」、「11個是哪來的」。

其中還有網友希望可以升三級或先禁止內用，「請升三級吧，密閉室內可容許人數有就差很多很多」「不升級要幹嘛？繼續擴大嗎」、「應該配合寒假升三級吧」、「​趕快升三級吧！這樣兩個禮拜後降級剛好放寒假、準備過年」、「先禁止內用才是上策，內用最可怕」、「先禁止內用，拜託」、「再不禁內用、不禁尾牙，很快就會全面擴散了」。

不過也有些網友認為，「升三級？服務業直接炸裂」、「說升三級的有點良心好不好？服務業倒光你要負責嗎」、「沒有要升級啦！好不容易恢復正常生活，又不是瘋了」、「真的知道升三級的標準嗎」。

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