長照機構2大應變措施出爐！　新進住民須提供「前3天陰性證明」

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（9日）表示，因應桃園國際機場群聚感染SARS-CoV-2病毒Omicron變異株並引發社區感染事件，為防範COVID-19於住宿式長照機構內傳播風險，即日起調整台北市、新北市、基隆市、桃園市住宿式長照機構COVID-19應變措施。

一、訪客管理：除例外情形暫停探視。例外情形經機構同意可探視者，應出具訪視前3天內採檢之自費篩檢陰性證明。



二、新進住民管理：新進住民不論是否已完成COVID-19疫苗接種，(一)均須出具入住機構前3天內採檢之自費篩檢陰性證明；(二)依機構人員完成COVID-19疫苗應接種劑次14天以上比率，採取對應之管制措施：

1.如為工作人員達90%以上且住民達80%以上之機構，自入住機構次日起14天內避免參加團體活動。



2.如為工作人員未達90%或住民未達80%之機構，則自入住次日起隔離14天，或自入住次日起隔離7天，於第7天進行自費篩檢，陰性者可解除隔離，但仍須避免參加團體活動，之後於第14天再進行1次自費篩檢。

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▲1月9日起調整醫院陪探病及醫療人員管理措施。



指揮中心強調，將持續監測國內外疫情發展，滾動修正相關應變策略。請各類住宿式長照機構務必落實執行「第2級疫情警戒期間住宿式長照機構COVID-19強化管制措施」及指揮中心公布之COVID-19相關措施指引，並鼓勵完整接種COVID-19疫苗基礎劑12週後之機構工作人員與住民儘速接種1劑追加劑疫苗，以提升個人及群體免疫力，確保工作人員及住民健康安全。

▲指揮中心指揮官陳時中公布新增49例境外移入ㄔ。（圖／指揮中心提供，下同）

