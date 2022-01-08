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南韓慘淪脫北者地獄！難擺脫失業、憂鬱、輕生困境　18%想回家

▲▼自稱是北韓機械體操選手的A某憑藉矮小身材、50多公斤體重翻越3公尺高的鐵絲網。（示意圖／達志影像／newscom）

▲自稱是北韓機械體操選手的金某憑藉矮小身材、50多公斤體重翻越3公尺高的鐵絲網。（示意圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓軍方鬆懈得實在太離譜，2022新年元旦又傳出疑似是「機械體操選手」的金姓脫北者，沿著2020年11月脫北進入南韓時的路徑，憑靠著50公斤的矮小身材，一路輕鬆翻越鐵柵欄和哨所，回歸北韓（朝鮮）時有3名軍官接應。《泰晤士報》在報導中聚焦，為何被認為是幸運兒的脫北者會有再度返回北韓的念頭。

英媒《泰晤士報》（The Times）於當地時間7日刊出「脫北者的『大迴轉』凸顯出在南韓生活的慘酷現實」（North Korean defector’s U-turn shows harsh realities of new life）為標題的報導，內容主要聚焦探討脫北者回歸北韓的原因，脫北者成功逃離極度貧困且充滿絕望的北韓，來到自由、豐饒的南韓，表面上看起來十分風光，像是「幸運兒」般的存在，其實生活卻還是如同地獄般痛苦。

其實，北韓與南韓在現代化的程度上有著極大落差，因此脫北者來到南韓往往得耗費心力重新適應雙方在文化、生活方式、思維模式、語言上的差異，不僅腔調存在明顯不同，甚至南韓使用的單字語彙大量存在來自歐美等外國社會的「外來語」，而北韓人使用的外來語詞彙大多來自俄語，這讓脫北者往往難以適應。

▲▼北韓居民在現代化程度上嚴重落後，若到南韓生活恐難以在短時間內適應。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓居民在現代化程度上嚴重落後，若到南韓生活恐難以在短時間內適應。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，大部份的脫北者來到南韓適應新生活時，得面臨高失業率、酒精中毒、憂鬱症等問題。南韓政府2015年一項調查中顯示，「自殺」在脫北者死因的比率中占了高達15%，這比起全體總人口自殺死因佔比高出足足3倍；而脫北者所得最低階層的所占比率也比全體人口平均高出6倍。

北韓人權中心的調查結果顯示，在所有的脫北者中，高達18%的人曾動過重回北韓的念頭。

《泰晤士報》引述韓媒報導，指出金姓脫北者來到南韓後只能擔任清潔員，在夜間打掃空無一人的辦公室，幾乎不會與其他南韓居民有過交流，一名當地居民表示，曾經目睹金姓脫北者（工作時）將乾淨新穎的嬰兒背帶、床墊、棉被堆在電梯口準備丟棄，當時很想向前詢問能否帶回家使用，不過考量到兩人之間先前根本沒有過交流，才拋下念頭。

報導介紹一名在南韓擁有美滿家庭生活的脫北者李姓女士，來自北韓的李女到南韓後與南韓籍的丈夫結婚，並擔任經濟領域的研究員，擁有穩定美滿的家庭生活，雖然被歸類為「成功的脫北者」，然而她卻透露初期的確經歷許多困難。

▲▼南韓江原道高城郡位於東部沿岸，因地形影響，在邊境監視上有其死角。（圖／達志影像）

▲南韓江原道高城郡位於東部沿岸，因地形影響，在邊境監視上有其死角。（圖／達志影像）

李女透露，脫北者進入南韓後會被當地政府要求接受教育，以求適應在南韓的社會生活，不過比起傳授具實用性的知識，南韓政府對脫北者的「再教育」其實更著重在思想建構上，並要求以南韓視角看待歷史教育，對於一般脫北者而言根本不實用。

李女也坦承，南韓的韓語在單字使用上含有大量的縮略語、流行語、外來語，如此變化多端的語言使用習慣讓她一開始難以適應。

另外，南韓社會在看待脫北者時往往帶著「有色眼鏡」（偏見），例如看不慣北韓人在南韓開著賓士等高級名車，或是看到北韓人與南韓人結婚時，就會酸言酸語表示，「雖然妳從北韓來，但還是可以找到好老公啊！」

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