中二補選烏日投票所疑有狀況　王定宇曝「咖啡杯藏針孔攝影機」照

▲王定宇質疑補選投票所外有民眾持針孔攝影機。（圖／翻攝王定宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立委補選9日登場，各界也相當關注現場投票狀況。民進黨立委王定宇上午貼出照片質疑，台中烏日九德國小投開票所外，有民眾手持藏有針孔攝影機的咖啡杯監看投票民眾，並呼籲「如果還有其他地方有類似情形，請隨時通知我們」。

王定宇透過臉書貼出照片表示，在台中烏日九德國小投開票所外，咖啡杯偽裝著什麼？是針孔攝影器材嗎？為什麼投票所外一定要錄影監視誰有投票，不這樣監視「在地人」就不會選了嗎？已經要求警政署的外地支援警力查處，如果還有其他地方有類似情形，請隨時通知我們。

由王定宇所貼出的照片可見，圖中民眾手持的咖啡杯被挖出了一個洞，且當中隱約可見對外的鏡頭，杯中疑似藏有攝影器材。對此，網友則熱烈回應「視法律為無物」、「選舉選到這樣真的是有夠誇張啦」、「很莫名其妙的做法」。

有關中選會相關規定，民眾在投票日於投票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票之進行，或妨害民眾自由行使其投票權等不法行為，含監看行為在內，將由檢警機關依刑法第142條及第147條規定處理；此外，投票日投票所四周30公尺內，也不得有喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票之行為，以免觸法。