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「咖啡杯藏攝影機」不只一件　王定宇曝多張監視照：應是組織行為

▲▼王定宇認為中二選區監控攝影的事件是組織性的行為。（圖／翻攝王定宇臉書）

▲王定宇認為中二選區監視攝影的事件是組織性的行為。（圖／翻攝王定宇臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

台中第二選區立委補選9日登場，卻驚傳投開票所外出現多起疑似攝影、監視、計票的違法狀況，其中一張將攝影機藏於咖啡杯內監視的照片更是引起民眾熱議。民進黨立委王定宇上午表示，多起攝影監視的人士風格都很雷同，「應該是組織性的行為，也必須要花費一筆經費」。

▲▼王定宇認為中二選區監控攝影的事件是組織性的行為。（圖／翻攝王定宇臉書）

王定宇透過臉書表示，民眾所反映的投開票所監視攝影、計數情形，林靜儀總部、民進黨籍市議員接獲後，都立即協調警方處理、驅離。並向民眾呼籲，若有破壞選舉的情形應向民進黨候選人林靜儀競選總部檢舉。

王定宇也質疑，這些假設攝影監視不成的人士，馬上換裝在咖啡杯的針孔攝影機，風格款式非常的雷同，應該是組織性的行為，也必須要花費一筆經費，這樣的骯髒手段、目無法紀、無法無天，所為何來？處處設「私崗」監視錄影，除了無視法律外，更是極度的蔑視當地選民，而監視錄影是要「核對」什麼呢？

▲▼王定宇認為中二選區監控攝影的事件是組織性的行為。（圖／翻攝王定宇臉書）

除了王定宇外，民進黨市議員陳世凱也爆料多起監視投票事件，並於臉書貼出攝影機照片質疑，又有攝影機，這是台中二選民的特殊待遇嗎？又是一群自稱住台中，想幫忙紀錄算人頭的可疑人士架設，直接錄下投票所的入口，紀錄下每個投票民眾的身影，明顯就是在監視投票。

▲▼民進黨市議員陳世凱貼出中二選區疑似監控的攝影機照片。（圖／翻攝陳世凱臉書）

▲民進黨市議員陳世凱貼出中二選區疑似監視的攝影機照片。（圖／翻攝陳世凱臉書）

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