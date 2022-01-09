本土疫情拉警報！台南增設BNT接種站　民眾大排人龍打疫苗

記者林悅／台南報導

為服務有接種COVID-19疫苗需求的民眾，台南市增設BNT疫苗接種站，9日於台南文化中心接種BNT疫苗者共705人，其中177人接種1、2劑、528人接種追加劑；麻豆衛生所共366人接種BNT疫苗，包含51人接種第1劑、85人第2劑、226人接種追加劑、4人接種基礎加強劑。

▲為服務有接種COVID-19疫苗需求的民眾，台南市增設BNT疫苗接種站，9日於台南文化中心、麻豆衛生所吸引不少民眾前往接種BNT疫苗，多數人接種第三劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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8日台南市共3923人接種追加劑及加強劑，其中5人接種AZ疫苗、2170人接種莫德納疫苗、270人接種高端疫苗、1478人接種BNT疫苗；台南市自展開COVID-19接種作業起，至2022年1月8日總接種劑次為272萬4532劑，第一劑涵蓋率77.5％、第二劑涵蓋率67.6％、加強劑及追加劑涵蓋率1％、劑次涵蓋率146.1％。

指揮中心宣布今9日起至1月24日全國維持二級警戒，並加嚴佩戴口罩等相關防疫措施，除外出時有飲食需求、符合指揮中心或主管機關之相關防疫措施等少數例外情形，得暫時脫下口罩之外，外出一律全程佩戴口罩；運動、唱歌、拍照及直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時，恢復為須戴口罩。

農林漁牧工作者、於山林、濱海活動等易使口罩潮濕之場合雖得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備；若本身有症狀或無法與不特定對象保持社交距離，仍應戴口罩。

賣場、超市、市場加強人流管制，不開放試吃；於餐飮場所須落實實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品；宴席不得逐桌敬酒敬茶。營業場所及公共場域(含交通運輸)應嚴格遵守實聯制、量體溫、加強環境淸消、員工健康管理、確診事件即時應變。

1月7日起COVID-19疫苗追加劑間隔縮短為至少12週，滿18歲以上民眾於完整接種後建議應接種追加劑；有接種需求者，無須透過公費疫苗預約平台或等候簡訊通知，可至臺南市政府衛生局官網查詢本市提供COVID-19疫苗接種服務之院所 https://reurl.cc/Rj6Wvz ，或運用疫苗地圖查詢 https://antiflu.cdc.gov.tw/Covid19# ，並透過醫院網路掛號系統或診所電話預約接種。