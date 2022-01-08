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20多歲陸軍接種「第3劑」暴斃！他打BNT後3天內昏迷　不排除心肌炎

▲▼南韓軍隊屢傳上級對下級的嚴重霸凌案。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓某20多歲的軍隊幹部接種「加強針」後離奇死亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

全球新冠疫情因變種病毒Omicron來襲再度迎來變數，接種2劑疫苗後出現「突破性感染」的比率明顯上升，於是各國皆開始提倡接種第3劑，南韓政府也全力提高第3劑的接種覆蓋率，不過日前一名年僅20多歲的軍官接種完第3劑，3天後竟突然失去意識、死亡，而去年也有20多歲男性軍人打完BNT後因心肌炎死亡。

根據《韓聯社》、《中央日報》，南韓江原道某陸軍部隊的20多歲副士官A某於本月3日接種輝瑞（BNT）做為第3劑「加強針」，豈料6日上午卻被發現躺在生活館（宿舍）內失去意識，雖緊急送往師團醫務隊進行搶救，卻還是回天乏術，宣告死亡。

南韓軍方關係人士表示，目前防疫當局已安排進行相關疫調工作，釐清其死因與接種疫苗之間的關連性。

報導指出，該名20多歲軍官不排除死於突發的心肌炎，因為去年6月7日，也有一名20多歲的男性軍人接種第1劑輝瑞疫苗後，同月13日凌晨1時感到胸口疼痛、上午8時被發現心跳停止，雖移送醫療機關搶救，卻還是死亡；南韓防疫當局去年7月證實，該名男性軍人確實死於心肌炎，而心肌炎的確與接種疫苗有關。

另外，一名南韓網友也於6日在青瓦台官網發起連署，表示自己的大嫂去年12月29日上午11時才接種完第3劑新冠疫苗，沒想到姪子、姪女下午2時回到家後，打開房門時卻發現大嫂無論怎麼搖都沒有反應，送醫後宣告死亡，解剖時才得知死於腦出血，不過當局卻否認死因與接種疫苗之間的關聯性。

南韓官方統計指出，截至8日0時為止，全國約有40.2%的民眾（2065萬1897人）完成第3劑疫苗的接種。

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