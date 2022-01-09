新學測英文重閱讀理解　補教師建議考前衝刺重點曝光

▲補老教師建議，可藉由練習歷屆指考試題培養英文閱讀理解能力。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學測下週五（21日）登場，也是108課綱後首次學測，英文科補教老師指出，108課綱的新型態學測強調閱讀理解能力及獨立思考能力，建議考生除在考前把核心單字重點複習及回顧本學期模考卷外，更可藉由歷屆指考試題練習培養英文閱讀的理解能力，以及平心靜氣看完長篇文章與解題的定性。

英文科補教老師Felipe指出，108課綱強調以學生為中心的素養教學，由於未來分科測驗不考英文，去年9月大考中心舉辦的試辦考試，提供「地板」參考，今年學測英文科難度應不像過去指考那樣艱深困難，故考前重點還是在整體閱讀理解力及單字文法運用能力。

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Felipe說，新制學測分3大題：選擇題（62分）、混合題（10分）、非選題（28分），選擇題可再細分為「文意字彙、綜合測驗、文意選填、篇章結構、閱讀測驗」，整體來說都非常需要仰賴閱讀能力及單字量，而大量閱讀不僅增加單字量，更會訓練閱讀速度及理解能力，這些全是考試關鍵。

▲補教老師建議考前把核心單字重點複習及回顧本學期模考考卷。（圖／資料照片）

因此，Felipe建議考生，在考前應廣泛閱讀不同題型類型文章，最好是選擇有搭配表格或是圖片的文章類型來加強，圖表題會是新學測考試重點，坊間許多英文雜誌或閱讀刊物都提供非常有水準且多元的閱讀題材可以練習；另大考中心公布的6000單字表更是一定要多加複習，其中Level 3-5的核心字彙更是需要重點複習。

至於混合題部分，Felipe認為，考生應盡力使用題目提供的表格或圖片推敲出答案，在手寫部分不要空白，許多混合題的手寫部分都可在題目中找到答案；翻譯核心仍是找出句子主動詞連接詞及特定句型盡力用所學單字翻，不可因不會單字就留空白 ; 作文部分則應以主題式寫作或圖片表格題的出題機率最高，內容多半是其中一段要分析特定圖現象或主題，另一段則書寫個人經驗。

Felipe最後提醒，考試重點在整體閱讀理解力及單字文法運用能力，考生們應在學測前，把這學期所有模擬考及試辦考試考題多複習，而閱讀題型五花八門，比較熱門的主題，例如新冠疫情及其延伸的觀光經濟衝擊、工作生活型態改變與人類身心狀態的改變，線上影視串流媒體的普及、3D列印及人工智能的應用、性別及種族歧視相關新聞、台灣乾旱、世界供電及供應鏈緊繃等等議題，都可以多留意。