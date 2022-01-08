金曲歌王電音高唱「林昶佐凍蒜」　秀秘密道具喊「我朋友沒漏氣」

▲施文彬出席「終結惡戰團結之夜」，大秀林昶佐政績表。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，台灣電競協會理事長、金曲歌王施文彬現身力挺，登台連唱3首歌，率領民眾伴隨電子音樂高喊「林昶佐凍蒜」、「我的朋友沒有漏氣啦！」並列出林昶佐任內6年每項政績，紙張的長度甚至超過他的身高，引發支持者興奮揮舞旗幟，現場橘色旗海飄揚，場面壯觀。

施文彬今天晚上登台說，6年前林昶佐首次競選中正萬華立委、2年前林昶佐爭取立委連任時，他都到場替他加油，結果沒想到才做了2年他又要站在這裡，「林昶佐對台灣的政治有熱情，所以一定要出來參選立委，我這個做朋友的，沒有第二句話一定要給他相挺。」

施文彬說，2016年林昶佐選上立委後，他帶著台灣電競協會成員去立法院舉行公聽會，林更協助邀請行政院政務委員唐鳳與會，隔年總統蔡英文就宣布將電競納入《體育發展條例》，之後台灣電競隊伍在短短1年內獲得5次世界冠軍。

「6年前，身為一個音樂圈的好朋友，我真的非常替林昶佐擔心，擔心他會不會不適應政治這個環境，做音樂做得好好的，因為對政治有熱情，他一定要出來做政治」，施文彬並秀出林昶佐任內所有政績的表格，長度超過一人身高，「我們的林昶佐到底做多少事情，都在這裡，我的朋友沒有漏氣啦！」