反罷免林昶佐　民進黨議員狂譙鍾小平：小人、吃屎、選輸起呸面

▲台北市議員劉耀仁。（圖／翻攝自民進黨直播）

記者呂晏慈／台北報導

無黨籍立委林昶佐罷免案將在明天投票，林昶佐今（8日）晚在萬華龍山寺前封路舉行「終結惡戰、團結之夜」造勢活動，台北市議員劉耀仁晚上登台時，中氣十足的狂罵國民黨和罷免方台北市議員鍾小平超過5分鐘，痛罵鍾選輸就「起呸面（翻臉）」是小人，如果鍾歷年服務案件有500件「我頭砍下來給你當椅子坐」，狂譙「吃屎啦」、「你跑也跑不了」。

劉耀仁今天晚間登台致詞時，痛批國民黨、鍾小平害大家晚上還要在這邊吹冷風，一下搞公投、一下搞罷免，整整搞了一整年，沒完沒了，而且從桃園市前議員王浩宇、高雄市議員黃捷、台灣基進前立委陳柏惟的罷免都沒有正當性，都是報復性的罷免，「國民黨選輸人起呸面」，這就是小人。

劉耀仁加碼痛罵說，說到小人，國民黨市議會有個小人，就是鍾小平，他跟鍾當了20幾年同事，「他是什麼樣的議員？我完全了解，耽誤開會、耽誤服務、耽誤問政，整天只想著賺錢，還說上政論節目就是選民服務。」

劉耀仁狂罵說，一個沒有在服務的市議員，說6年來完成2000多件服務案件的林昶佐沒有在服務，還說如果鍾小平當議員近20年來有2000件，「我頭砍下來給你當椅子坐」，但是他恐怕連500件都沒有，而且鍾小平3萬多份罷免連署書都是死人連署、重複連署、冒名連署，其中真正要罷免的不到1萬人，結果鍾小平竟然因為他的指控要告他加重誹謗，「他說如果你跟鍾小平道歉就撤銷告訴，我說你去吃屎啦！我是有正義的，我們就法院見，到時候我告你（鍾小平）誣告，誣告是公訴罪，如果成立你鍾小平也逃不過，你跑也跑不了！」

▼逾2千民眾擠爆「終結惡戰、團結之夜」造勢活動現場。（圖／記者林敬旻攝）