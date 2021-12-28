慶生會狼爪伸入裙「妳毛好可愛」！　噁男挨告喊：我是同性戀

▲高雄高分院駁回阿昌上訴，維持一審判決。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者莊智勝／高雄報導

高雄市一名男子阿昌(化名)108年12月受邀到錢櫃KTV參加廖姓女友人的慶生趴，但席間阿昌卻趁著酒醉藉機在廁所中強撫女子小美(化名)私處，還稱「妳的毛好可愛」；事後小美憤而提告，阿昌竟還辯稱「我是同性戀」。高雄高分院依強制猥褻罪判處阿昌有期徒刑8月，全案可上訴。

判決書指出，當時20歲的小美受到好友廖女邀約，於108年12月22日凌晨前往錢櫃KTV參加慶生趴，但席間小美上完廁所欲離開之際，卻被酒醉的阿昌以聊工作為由順勢留在廁所內攀談，且阿昌還趁隙將門反鎖，並將手伸進裙內撫摸小美下體，噁稱「妳的毛好可愛」，後因有人要上廁所不耐久候而敲門，阿昌這才終於罷手。

小美脫離狼爪後不甘受辱，憤而報警並提告強制猥褻；阿昌警詢時坦承2人確實有在廁所聊天，但隨後就離開廁所，否認猥褻，還稱「我不喜歡女生，我是同性戀。」

惟小美指證歷歷，表示當天現場她只認識壽星廖女，才剛上完廁所就被門口的阿昌推進去，且對方還將門上鎖，「我有說不要，但我看他年紀比較大，沒有激烈反抗！」起初阿昌只是詢問小美有沒有意願換工作，接著就突然雙手抱住她；過程中小美激烈反抗、尖叫，但卻仍遭阿昌以蠻力壓住肩膀，並伸手入裙撫摸下體，「他要掀我裙子、要把手伸進我內褲裡，我蹲下去，他一樣蹲下來把手伸進去，他摸到我的毛，然後說『妳的毛好可愛』，我一直尖叫……。」

事後小美哭著從廁所中跑出來，向壽星廖女說明經過後，隨即離開包廂；而阿昌也以LINE向廖女表示，「那天我好像失態了，最後一杯威士忌下肚後全斷片！戒酒不喝了……！」廖女還回「那女孩有點在意。」阿昌則說「跟她(小美)說抱歉，我斷片了，然後全沒印象了」等語。高雄地院認為小美指訴非子虛烏有，阿昌酒後確實有做出越矩之行為，因此依強制猥褻罪判其有期徒刑8月；阿昌不服提起上訴，高雄高分院法官審酌後，認為原審量刑亦屬允當，駁回上訴，維持原判。可上訴。