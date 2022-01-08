少女上毒趴找男友遭性侵　色男辯被逼打手槍取精抹衛生紙誣陷

▲桃園市何姓男子2019年3月與友人參加毒趴，見少女年幼可欺趁機襲胸摸臀指侵，最後鎖門硬上得逞。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子2019年3月間與友人在汽車旅館參加毒趴時，見15歲少女前來尋找男友，趁現場眾人吸毒昏睡時性侵少女得逞，少女事後向友人哭訴，何男惡行才曝光；何審訊時反控是遭對方強迫打手槍，再將精液擦在衛生紙上誣陷，還被對方持槍脅迫簽下50萬元本票，法官根據相關事證認定何犯行明確，依成年人對少年強制性交罪，判處有期徒刑4年6月。

檢警調查，已婚的何姓男子於2019年3月8日凌晨，與2名友人前往桃園區某汽車旅館參加毒趴，期間見1名少女穿著高中制服來找男友會合，何男見少女吸食笑氣後精神狀況不佳，加上其餘友人不是昏睡就是外出，竟起歹念竟拿棉被蓋住少女頭部，動手撫摸少女胸部、臀部與私處，還以手指插入其下體，少女被嚇醒後直說「我才15歲」，何男雖愣住，但見房間僅剩2人，索性將門鎖上，以身體壓住少女，不顧少女反抗性侵得逞。

少女友人返回汽車旅館見房門被鎖住驚覺不妙，找房務人員打開房門才驚覺少女遭何性侵，陪同少女驗傷與報警提告。桃檢偵訊後依妨害性自主罪嫌將何起訴。

桃園地院法官審訊時，何男否認猥褻與性侵少女，聲稱不知少女實際年紀，辯稱當晚與老婆吵架後，友人帶他去汽車旅館參加毒趴，自己是遭仙人跳，有2名男子逼迫他簽立50萬元本票，他不同意，被其中1名持槍男子持槍敲頭，將他壓在沙發上，逼他打手槍並將精液擦在衛生紙上，還說不給錢就痛打一頓再送警察局，後來為想離開向老婆聲稱做生意要用錢，先給對方15萬元，打算離開後再報警處理等語。

少女指控，她到場有吸笑氣，何男跑來抱她並亂摸她胸部等處，接著又被何壓在床上性侵，她力氣小根本無法反抗，事後躲在浴室角落，男友返回也不敢說，事後還是偷偷告訴男友被何性侵之事；少女男友則證稱，原本吸毒後意識模糊，發現女友哭訴，詢問「妳有被幹嘛嗎？」女友點頭，才知道女友被性侵。

何男經法院測謊，但其中有無性侵少女等問題都呈現不實反應。何堅稱遭對方仙人跳、逼打手槍抹在衛生紙與少女下體等，經比對證人說詞後，法官不採信何之辯詞；法官審酌，何以少女年幼可欺，徒手猥褻後硬上得逞，造成少女內心難以抹滅陰影，自應予以重懲，另考量何犯後全然否認犯行，亦未積極與少女達成和解，且犯後態度不佳，審結依成年人對少年犯強制性交罪，判處有期徒刑4年6月，還可上訴。

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