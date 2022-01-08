士官環抱女排長：不撒嬌我不開車...追問多久一次　性騷下場曝

▲林姓士官竟趁著將女排長載回家的機會，對排長性騷擾得逞，事後慘遭怒告性騷擾。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pexels）



記者林冠吟／台中報導

台中一名林姓士官前年載著同單位的女排長前往美式知名賣場吃飯，回程途中，林男被指控從駕駛座環抱女排長，還把頭靠在她的肩上表示，「不撒嬌就不開車」。女排長返回部隊後，怒向輔導長投訴林男性騷擾。一審法官依違反性騷擾防治法，判處林男有期徒刑2月，得易科罰金，林男不服，上訴二審；台中地院審理後，認為林男上訴無理由，駁回其上訴，維持原判，不得上訴。

林姓士官和同單位女排長2020年2月初中午，2人一起前往知名美式賣場購物吃飯，飯後林男開車準備要將排長載回家時，卻趁無法抵抗之際，從駕駛座環抱坐在副駕駛座上的排長，並將頭靠在她的肩上，觸碰其身體隱私部位，讓排長當場嚇傻，事後越想越氣向好友哭訴後，怒向輔導長投訴。

庭審時，女排長向法官還原當時情況指出，當時2人採買後準備返程，她坐在副駕駛座滑手機，但林男卻和她表示，「不要滑手機，否則他不開車」；她向林男回以，「我不滑手機，你可以開車嗎？」，孰知林男竟向她表示，「妳撒嬌給我看，不撒嬌我不開車」等語，過程中還不斷伸手過來想要拉她的手，但都被她撥開，不過林仍不放棄，竟直接側身環抱她，還把頭靠在她的身上。

排長指出，她當下有立即向林男表示，「你不要這樣」，但在返家的過程中，林男仍不斷出現一些小動作，企圖和她有肢體接觸，更進一步問她通常會和男友交往多久，多久會發生性關係等語，讓她感到相當不舒服，事後向好友哭訴，最後在好友鼓勵下向輔導長反應此事。

而林男則向法官坦承確實有載排長一事，但否認有性騷擾行為。林男指出，當天2人在車上只有正常聊天，並沒有對排長作不禮貌的舉動或觸碰到她，可能是2人在聊天的過程中，他講話比較過分，講到她不想聽的話，導致她不開心等語。

一審，法官審酌相關證人證據後，認為林男和排長2人僅為同事關係，平常互動普通，並不熱絡，也非親近友人，林男環抱排長或不斷短暫觸摸排長等的動作有明確調戲含意，造成排長感到不快甚至感覺被冒犯，因而認定林男性騷擾屬實，依違反性騷擾防治法，判處其有期徒刑2月，得易科罰金。但林男不服，上訴二審。

台中地院審理指出，審酌林男利用排長不及抗拒之際，觸摸其隱私部位，顯然不尊重他人對於身體的自主權利，造成被害人心理陰影及恐懼，且事後否認犯行，至今未與排長達成和解，認為一審量刑無誤，認為林男上訴無理由，駁回其上訴。