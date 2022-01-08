女租客遭鎖匠掐脖堵嘴硬上　他還強加好友+合照辯「仙人跳」

▲江姓鎖匠去年初接獲女客戶委託前來換鎖，竟趁機硬上女客戶，過程中還掐脖、拿棉被堵住女客戶的嘴來阻止其掙扎呼救。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫123RF）



記者林冠吟／台中報導

台中一名女子去年1月初因租屋處的門鎖壞掉，便撥打一旁租屋信箱上鎖黏貼的鎖匠電話，請江姓鎖匠前來換鎖。江姓鎖匠接到電話後也依約前來換鎖，未料江男離開後，發現其工具沒有帶走，再度折返回女子住處拿取，見只有女子一人在家，一時色心大起，竟不顧女子的意願，掐住女子的脖子，還拿衣物塞住女子的嘴巴，阻止其求救好讓他性侵得逞。台中地院審理後，依強制性交罪，判處江男有期徒刑5年。

去年1月初，台中一名女子因為其租屋處的門鎖壞掉，便隨意地撥打了一旁信箱上所黏貼的鎖匠電話，請江姓鎖匠前來換鎖。江姓鎖匠接獲委託後，也依約前來換鎖，並向女子收取1800元的費用。

未料，江男在同日下午發現其工具遺落在女子住處，遂折返回女子家中拿取，女子開門讓江男進門，未料卻引狼入室。江男眼見租屋處只有女子一人，一時色心大起，將女子強壓在床，對其上下其手，女子嚇得急忙大聲呼救，但江男為阻止女子繼續發出聲音，怒拿女子床上的被子和短褲，塞進女子的嘴巴，「不要叫，不要叫就沒事了。」

不過女子仍不斷掙扎，江男竟怒掐女子脖子，女子因而擔心有危險而不敢隨意掙扎，江男為阻止女子進一步掙脫，還隨手拿起女子租屋處的紅色充電線，將女子的雙手交疊綑綁在腰後，以對其性侵得逞。事後，江男竟還要求女子互加社群軟體好友，要女子和他一起自拍，企圖製造2人為合意性交之假象，待女子好不容易掙脫後，也怒向警方報案。

而江男應訊時，竟還向警方指稱自己慘遭「仙人跳」，女子誣賴他和其發生性關係，藉此要求他必須給女子30至40萬元。

台中地院審理後，勘驗女子驗傷單與相關證據後，認定江男犯行屬實；法官指出，江男曾有強盜前科，其從事鎖匠工作，卻罔顧職業道德，利用合法進入女子住處換鎖之機會，無視女子的性自主決定權，對女子性侵得逞，過程中還以棉被、內褲等塞入女子嘴巴、以手掐住女子脖子等手段阻止其呼救，造成女子身心受創；江男犯後更還和女子合照、互加通訊軟體好友等方式，企圖製造2人為合意性交之假象來脫罪，手段惡劣，審酌江男還是因法院發布通緝，遭緝獲到案後才坦承犯行，衡量其至今未與女子達成和解，依強制性交罪，判處江男有期徒刑5年。