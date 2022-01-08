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火災調查觀念再提升　火災原因調查專家學者林金宏南消演講

▲火災原因調查專家林金宏，講授「NFPA921-火災和爆炸指南調查」，為台南市火災調查觀念提供一個不一樣新思維。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲火災原因調查專家林金宏，講授「NFPA921-火災和爆炸指南調查」，為台南市火災調查觀念提供一個不一樣新思維。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為提升台南市火災調查人員及基層承辦人員本質學能，台南市消防局特聘請火災原因調查專家林金宏，講授「NFPA921-火災和爆炸指南調查」，為台南市火災調查觀念提供一個不一樣新思維。

▲火災原因調查專家林金宏，講授「NFPA921-火災和爆炸指南調查」，為台南市火災調查觀念提供一個不一樣新思維。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林金宏先生在百忙當中，應消防局李明峯局長所託，對於台南市消防局火災調查人員講授「NFPA921（美國消防協會）火災和爆炸指南調查」，NFPA921總共30章、4個附錄，內容包燃燒型態、電力與火災、建築與助燃氣體、調查前之準備工作、火災現場記錄、證物、起火處研判、原因確定、失誤分析與分析工具、爆炸、縱火、汽車火災及野火調查等，林金宏先生透過實際的火災案例，教導如勘察金屬、玻璃、混凝土、木頭、石膏板、燈泡及金屬彈等材料受火災熱後所產生之變化，去判斷熱源方向（火流方向），進而研判出起火處，再經由科學的分析與驗證去證明起火原因之可能性。

台南市消防局火災調查人員及大隊、分隊火災調查業承辦人，總計將近80人參訓，授課互動良好、獲益良多，對台南市消防局火災調查能力的再提升，有相當大助益。

▲火災原因調查專家林金宏，講授「NFPA921-火災和爆炸指南調查」，為台南市火災調查觀念提供一個不一樣新思維。（圖／記者林悅翻攝，下同）

火災後的火災原因調查，相當重要，透過火災現場的重建復原等技術，分析探討出起火原因，除了給受災戶火災真相，以釐清相關民、刑事責任外，更可作為消防火災預防、危險物品管理、火災搶救、消防行政措施及協助司法偵查等作為的參考。

消防局李明峯局長勉勵參訓人員，應該多加學習，吸收更多國外新進國家的知識、學習先進國家的火災調查案例，以精進火災調查能力，對於火災現場能做出最精、最有效率之起火原因判斷，釐清相關責任及研擬防範措施，以達到便民、提醒民眾減災、防災之觀念。

林金宏先生曾擔任內政部消防署火災調查組專門委員及災害管理組組長等重要職務，除對於火災原因調查及災害管理等領域有相當精闢見解，為消防界公認的 「名嘴」。

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