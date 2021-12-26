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黃偉哲率市府團隊努力三年有成　打造宜居安養幸福城市

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

面對疫情帶來的不安，台南市長黃偉哲率團隊攜手各界，讓台南穩健度過疫情危機，疫情期間市府更積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為加速興辦公宅，台南市政府以多元方式與中央合作，多管道取得公宅，逐步實現台南公宅藍圖，目前正在規劃中、興建中的公宅已達4229戶，其中今年已動土1178戶，包括小東路公宅379戶、精忠二村都更案110戶、東區新都安居614戶、二空新村都更案A區75戶，另有設計中970戶、招商中692戶、規劃中1389戶，未來將提供市民優良居住環境，降低市民居住負擔。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

協助市民就業方面，在市府團隊努力之下，今年上半年失業率僅3.9％，為六都中最低。勞動參與率達60％，拿到六都第二的好成績。總計今年共辦理394場就業博覽會及小型徵才活動，參與廠商達1517家，包括協助台灣國際航電Garmin、三井Outlet等企業辧理徵才，提供6萬5392個就業機會，平均初媒率達5成以上。

為了提供市民良好托育資源，社會局於安南、關廟、麻豆、官田、新市、柳營、東區、安平、永康等地設立10處社區公共托育家園，提供優質托育服務及不定時辦理社區親職課程，家園照顧模式採4名托育人員照顧12名2足月至未滿3歲之嬰幼兒，每名受托幼童每月托育費用1萬元，並依家庭經濟狀況及家中兒童數每月補助4000元至1萬元，減輕家長育兒負擔。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市府也積極布建親子悠遊館，於新市、安平、佳里、仁德、新營、東區、麻豆、善化、歸仁、南區等10處設置親子悠遊館、1處兒童館，預計明年再新增3處，提供未滿4歲兒童活動空間、教玩具及圖書使用、托育及照顧相關諮詢、托育媒合轉介、社區宣導及外展服務，辦理各項專業訓練、親職講座及親子活動。

▲台南市長黃偉哲率市府團隊，積極透過公私協力，打造「宜居、宜就業、宜育幼、宜養老」的幸福城市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑑於現今社會趨於人口老化，台南市政府極力推動長照2.0政策，落實在地老化理念，更率先全台達成「一區一日照」目標，數量也是全台之冠，市內共82家日照中心，未來持續建構「一國中學區一日照」環境，目前涵蓋率達78％。此外，居家服務、專業服務、喘息服務、社區整體照顧體系、巷弄長照站、家庭照顧者支持服務據點、失智共照中心及失智服務據點涵蓋率皆達100％。

2022年開始，台南市也將擴大加碼敬老暨健保褔利金，特別針對所得稅未達申報標準或綜合所得稅申報稅率未達12％，且未獲健保費自付額補助的長者加發健保褔利金，每人可領取敬老暨健保褔利金共2000元，受益人數預估 24萬6893人。

台南市政府指出，讓城市總體債務大幅下降，才能提供更好的公共服務。三年以來，台南市減債達186億元，平均每人負債六都第二低。市府積極建全地方財政體系，未來就更有能力提供長照服務、育兒津貼等與市民生活切身相關之公共服務或建設，持續建設大台南成為宜居城市。

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