黃偉哲感謝北市中興扶輪社　捐贈普門仁愛之家復康巴士認養不老農圃

▲台北市中興扶輪社熱心捐贈台南市麻豆區財團法人台灣省私立普門仁愛之家1輛復康巴士，並認養不老農圃，黃偉哲市長頒贈感謝狀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為響應台南市長黃偉哲打造溫暖大台南施政理念，台北市中興扶輪社熱心捐贈台南市麻豆區財團法人台灣省私立普門仁愛之家1輛復康巴士，並認養不老農圃，8日黃偉哲市長在社會局陳榮枝局長陪同下，特別出席捐贈儀式並頒贈感謝狀。

捐贈活動由財團法人台灣省私立普門仁愛之家李壯源董事長代表受贈，董事王信豐、葉茂榮、李振亮、郭達榮亦出席捐贈儀式。李壯源董事長表示，由於機構住民因就醫、復健、社會參與有許多交通需求，然因機構資金不足，無力購置車輛或既有車輛老舊，因此相當感謝台北市中興扶輪社特別捐贈復康巴士，解決機構長輩外出的不便；另一方面，普門仁愛之家活用園區內閒置土地打造的不老農圃，也獲得中興扶輪社的認養，讓長輩可以在工作人員協助下共同打造自己的開心農場，藉由自給自足的農作活動，增進對老年生活的多元安排、延緩老化速度。

代表捐贈人台北市中興扶輪社葉春智社長表示，台北市中興扶輪社長期集結各方力量，致力於各領域社會公益服務，不僅捐車，還有獎助學金、捐血活動、認養家扶兒童，而普門仁愛之家董事長李壯源為麻豆旅北企業家，台北市中興扶輪社則是李董事長回饋社會的一個據點，李董事長承繼並發揚父執輩關懷鄉梓的理念，與社友感情融洽共同貢獻一己之力服務弱勢群體，為老人福利事業及地方文化盡一份心力。

社會局陳榮枝局長表示，普門仁愛之家主要服務日常生活能自理之長輩，社會參與、活動需求較為頻繁，另外也開辦巷弄長照服務站，辦理預防及延緩失能課程，照顧在地社區長者，豐富長者晚年生活。非常感謝本次在李董事長的牽線下，由台北市中興扶輪社捐贈復康巴士、認養打造不老菜圃，讓普門仁愛之家更提升機構整體照顧品質，造福長者。郭國文立委、尤榮智議員、陳秋宏議員、吳通龍議員、陳昆和議員也親臨現場。市長感謝中興扶輪社秉持取之社會、用之社會的精神，付諸實際行動鼎力支持普門仁愛之家，關懷機構長輩。

黃偉哲市長表示，為打造資源普及、多元整合性照顧服務，積極推動長照2.0，2021年底，台南市使用長照服務人數將近39000人，使用住宿式機構服務人數為13000多人，整體長照服務涵蓋率達7成以上。目前全市國中學區涵蓋率亦近8成，為六都第一，預計111年即可達成「一國中學區一日照」目標。黃偉哲市長強調，除了政府積極推廣落實老人福利照顧政策，更希望同時透過民間力量攜手投入資源，讓台南市的社褔能量更加倍成長茁壯。