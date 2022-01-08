台日合作為漁光島淨灘　黃偉哲見證台日互助再添佳話

▲台南市日本人協會號召台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品等單位，加上台南市環保局人員，上午在漁光島辦理淨灘活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平漁光島近來已成熱門觀光景點，但伴隨遊客越來越多，垃圾也日益增加，台南市日本人協會號召台南市律師公會、月牙灣慢跑團、東東餐飲集團、奇美食品等單位，加上環保局人員，8日上午在漁光島辦理淨灘活動，透過台日、公私協力，共同保護海洋，市長黃偉哲特地現場加油打氣，見證台日互助的佳話。

黃偉哲表示，今天懷抱高興的心情，感謝這麼多熱心朋友一大清早就來到漁光島幫忙淨灘，接近年關，家戶都在大掃除，其實公共環境也同樣需要清潔，尤其今天看到日本朋友也都來幫忙淨灘，更是非常感謝，也呼籲市民朋友齊心保護美麗風景，尤其台南是一個觀光城市，吸引許多好朋友徜徉在台南的海灘美景，因此特別謝謝各位的投入，集結公部門跟民間的力量，讓環境更美。

台南市新聞及國際關係處進一步表示，台灣與日本在311大地震及新冠肺炎疫情難關中互相援助，台南也與日本的交流密切，不管在官方及民間互動都非常頻繁，這次的淨灘，更是再次見證台南人與日本人共同努力成就的美好成果。

台南市日本人協會自2021年7月成立以來，積極投入公益，包括捐贈50本日語繪本給台南市立圖書館新總館、辧理日文親子繪本工作坊，以及在偏鄉學生參加市區耶誕點燈活動時，準備炸雞塊及咖哩款待學生等，而透過這次淨灘活動，也更能強化台南與日本的友善連結，在今天活動結束後，奇美食品亦貼心準備豐盛早餐供大家享用。