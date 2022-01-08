超商店員自帶杯「咖啡當水喝」　神福利爆共鳴！過來人驚：喝怕了

▲店員超佛福利，超商咖啡免費喝！（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

據國際咖啡組織（ICO）調查，台人一年就喝掉28.5億杯咖啡。一名男網友笑稱，現在天天都要花50元買咖啡，讓他想起超商打工時，只要自帶杯子就可把咖啡當水喝，結果喝一陣子就膩了。文章曝光後，一票過來人也有感笑虧，「之前有思樂冰夏天天天喝，不到一個月膩了！」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》透露，以前曾在超商打工，若想打瞌睡或口渴，其實當店員有福利小確幸，「自己帶個杯子，可以隨便喝咖啡機的咖啡，只要沒用公司的杯子就不算錢。」

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話鋒一轉，原PO自嘲「人性就是這樣」，剛開始上班特別興奮，「開放給你隨便喝，當水喝，你反而喝幾天就膩了。」如今原PO早已離職，每每想喝咖啡提神時，就會特別懷念打工時期，「離職幾年之後，卻每天花50元在喝超商咖啡....一個字『賤』。」

文章貼出後，底下網友坦言超有感+1，「我以前店裡的店員，剛來時，天天喝，過半個月之後，就膩了」、「以前肯德基打工，天天吃，離職後好幾年不吃肯德基」、「完全中，之前有思樂冰夏天天天喝，不到一個月膩了」、「我家以前開日本料理，天天吃也很膩好嗎～這是人性」、「自己做的麵包不吃，反而會去買外面的麵包吃」、「喝了兩三年的超商咖啡，喝到想吐，已經快15年沒喝超商咖啡了，只有星巴克的摩卡才是最愛」。

其中有網友好奇追問，「想問茶葉蛋，店員有辦法吃免費嗎？」「關東煮湯底不知道多久才換一次？」原PO則解惑，「隨便吃，關東煮也是，但是相信我，任你吃，你反而不吃了」、「其實每天換（湯底）喔，大夜班每天要洗機子，把裡面的關東煮都丟掉（或者吃掉，隨便你，就是不准給街友），然後煮新的！」

▼關東煮也免費享用。（圖／翻攝爆廢公社公開版）

