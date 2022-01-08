酒駕闖紅燈+逆向遭包抄壓制　騎士嘴硬：打不贏認輸不行嗎？

▲警方以2車包抄將酒駕男逮捕（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲黃姓騎士7日搖搖晃晃行駛，速度忽快忽慢，並多次跨越車道違規行駛，員警尾隨利用擴音器廣播請其配合停車檢查，男子卻一催油門加速逃逸，還闖越紅燈、逆向行駛，最後警方以兩車包夾的方式將他攔下，並合力壓制在地，黃男嚷著「反正打不贏，認輸了還不行嗎」，經實施酒測為0.66MG/L已嚴重超標，依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

▲員警合力壓制黃男。（圖／桃園警分局提供）

昨日16時40分許，桃園警察分局青溪派出所員警滕民祺、吳阡羽及實習生于敬翰，巡邏時發現一名機車騎士搖搖晃晃沿桃園區公六街行駛，速度忽快忽慢、未禮讓行人並多次跨越車道違規行駛，員警尾隨利用擴音器廣播請其配合停車檢查，男子卻一催油門加速逃逸。

▲經對黃男實施酒測嚴重超標。（圖／桃園警分局提供）

黃男在大街小巷高速行駛，意圖甩開員警，不顧危險闖越紅燈、逆向行駛，嚴重危害本身及其他用路人安全，員警立即通報警網支援攔查，以兩車包夾的方式將違規迴轉的騎士攔下，該黃姓騎士渾身酒味，仍打算衝車逃逸，被員警合力壓制在地，他則嚷著反正打不贏，認輸了還不行嗎?對於員警的詢問，醉言醉語答非所問，經實施酒測為0.66MG/L已嚴重超標，員警依法將其逮捕，依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

分局長李建民呼籲，年節將近，民眾參加尾牙等宴會，若有飲酒請搭乘大眾運輸工具，或指定駕駛，以保障自身及他人的安全。酒後駕車肇事率高，警方將持續提升取締酒後駕車勤務強度、嚴格執法，貫徹酒駕零容忍政策。

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