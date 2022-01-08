　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

酒駕闖紅燈+逆向遭包抄壓制　騎士嘴硬：打不贏認輸不行嗎？

▲警方以2車包抄將酒駕男逮捕（圖／桃園警分局提供）

▲警方以2車包抄將酒駕男逮捕（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

60歲黃姓騎士7日搖搖晃晃行駛，速度忽快忽慢，並多次跨越車道違規行駛，員警尾隨利用擴音器廣播請其配合停車檢查，男子卻一催油門加速逃逸，還闖越紅燈、逆向行駛，最後警方以兩車包夾的方式將他攔下，並合力壓制在地，黃男嚷著「反正打不贏，認輸了還不行嗎」，經實施酒測為0.66MG/L已嚴重超標，依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

▲員警合力壓制黃男。（圖／桃園警分局提供）

▲員警合力壓制黃男。（圖／桃園警分局提供）

昨日16時40分許，桃園警察分局青溪派出所員警滕民祺、吳阡羽及實習生于敬翰，巡邏時發現一名機車騎士搖搖晃晃沿桃園區公六街行駛，速度忽快忽慢、未禮讓行人並多次跨越車道違規行駛，員警尾隨利用擴音器廣播請其配合停車檢查，男子卻一催油門加速逃逸。

▲經對黃男實施酒測嚴重超標。（圖／桃園警分局提供）

▲經對黃男實施酒測嚴重超標。（圖／桃園警分局提供）

黃男在大街小巷高速行駛，意圖甩開員警，不顧危險闖越紅燈、逆向行駛，嚴重危害本身及其他用路人安全，員警立即通報警網支援攔查，以兩車包夾的方式將違規迴轉的騎士攔下，該黃姓騎士渾身酒味，仍打算衝車逃逸，被員警合力壓制在地，他則嚷著反正打不贏，認輸了還不行嗎?對於員警的詢問，醉言醉語答非所問，經實施酒測為0.66MG/L已嚴重超標，員警依法將其逮捕，依公共危險罪移請桃園地檢署偵辦。

分局長李建民呼籲，年節將近，民眾參加尾牙等宴會，若有飲酒請搭乘大眾運輸工具，或指定駕駛，以保障自身及他人的安全。酒後駕車肇事率高，警方將持續提升取締酒後駕車勤務強度、嚴格執法，貫徹酒駕零容忍政策。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

ET快訊
新北3大疫苗規畫曝！　加開三重、永和等4處大型接種站
防疫計程車司機陽性！　陳時中：可能是舊案
快訊／高雄拖板車拒檢逃竄！　警狂追開4槍
夜店被迫裸體！她買2900元禮服　狂歡一半「裂到2點掉出」
擴大採檢9000人！　釐清3傳播鏈關聯
男酒駕自撞「安全氣囊炸開」！　慘死車內
19歲世界冠軍離奇亡！　「彎腰撿彈殼」中彈倒地
萬人搶登記第3劑！　北市預約系統癱瘓
桃機第2例保全確診！鄭文燦：不會只有一條傳播鏈
專家推「第3劑混打最有效」！　揭打同一廠牌嚴重後果

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

宜蘭員山貨車撞轎車！2車車頭「幾乎撞爛」　2人受傷送醫

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

快訊／高雄拖板車駕駛拒檢加速逃竄　警狂追開4槍

警垂降攻堅逮男蟲畫面曝　文青金句騙純情女來不及穿褲狼狽落網

酒駕自撞卡中投公路護欄　安全氣囊炸開男慘死車內

愛上兒子棒球教練！人妻崩潰喊：憋不住　法官認「精神出軌」免賠

南台灣知名景點驚爆性侵案　女海邊遇害哭求閨蜜陪買避孕藥

傷害犯「屎遁」躲恆春校園4小時脫逃　嚇壞師生！警認疏失追緝中

酒駕闖紅燈+逆向遭包抄壓制　騎士嘴硬：打不贏認輸不行嗎？

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

《我吃了那男孩一整年的早餐》 2022年1月28日 (五) 超前導預告

平行時空？轎車往前追撞前車屁股　駕駛下車爆氣嗆「你倒車撞到我」

《聲林3》八三夭來了！合作兩選手變演唱會　《想見你想見你想見你》+《致青春》敲碗安可！

拾荒男酒駕被攔...怒掏斧頭逼近　員警對空鳴3槍、噴辣椒水壓制！

寫作業「像甲骨文」扭成一團　字太醜難複習！學生：困擾16年

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

宜蘭員山貨車撞轎車！2車車頭「幾乎撞爛」　2人受傷送醫

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

快訊／高雄拖板車駕駛拒檢加速逃竄　警狂追開4槍

警垂降攻堅逮男蟲畫面曝　文青金句騙純情女來不及穿褲狼狽落網

酒駕自撞卡中投公路護欄　安全氣囊炸開男慘死車內

愛上兒子棒球教練！人妻崩潰喊：憋不住　法官認「精神出軌」免賠

南台灣知名景點驚爆性侵案　女海邊遇害哭求閨蜜陪買避孕藥

傷害犯「屎遁」躲恆春校園4小時脫逃　嚇壞師生！警認疏失追緝中

酒駕闖紅燈+逆向遭包抄壓制　騎士嘴硬：打不贏認輸不行嗎？

疫情升溫有利反罷免？　林昶佐：努力爭取不同意票到最後一刻

鍋寶、特福不沾鍋都特價！激殺低至3折　年前換廚具超合理

玉山北峰積雪2公分　山友極凍登頂主峰絕美雪景曝光

三寶無極限！高雄嬤騎車違規載「超長木棍」…下秒停路中央抬槓

防疫計程車司機陽性待複驗　陳時中：目前評估可能是舊案

宜蘭員山貨車撞轎車！2車車頭「幾乎撞爛」　2人受傷送醫

柯文哲預言家！第3劑縮短間隔馬上搶爆　恐現排擠效應壓縮緊急需求

長髮超胸女騎車沒帶罩！認喝2瓶啤酒…被上銬嬌喊：沒這麼嚴重

飛機上偷拍女人！放大一看網全嚇爆　她傳訊息「噓…我得COVID了」

昨剛出發掃街戰車就壞掉　林昶佐自嘲：從早操到晚累壞了

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

社會熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

女子遭前夫砍殺！頭上貼權狀倒地慘死

小琉球教練性侵女學員！　夜遊逼「吃下面」

小琉球浮潛教練性侵處女　3選項逼就範

館長罵健身工廠「炒股、搶租」　法院宣判：無罪

李柏璋就是「沒品維尼」　PTT黑球員遭起訴

躺庭院喊想再睡一下！媽醒來驚見兒身亡

酒駕撞死媽媽今告別式　重傷父女3人躺病房仍不知

女大生借住男同學家　起床怒告性侵

老闆「闖紅燈硬上」面試女！

妻淪ETC全國最大欠費戶　夫怒砸爛車透天厝仍遭法拍

快訊／北市大安區輪胎行深夜失火

更多熱門

相關新聞

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

解決違停　台東市即日起「交通大執法」

台東市區交通亂象叢生，不少駕駛人為圖方便併排停車，或為省停車費違停在停車格旁，甚至在公車站牌周邊違規停車，影響公車停靠。經常有民眾騎機車為閃避併排車輛，遭後方車輛追撞造成交通事故，台東警察分局為解決停車亂象，即日起展開「淨道專案」取締違規停車，以「併排停車」為首要目標，另針對路旁隨意違規停車等行為加強稽查。

他問「如何降低路怒症」網給方法

他問「如何降低路怒症」網給方法

她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛　門牙斷裂插入嘴唇

她倒垃圾遭闖紅燈騎士撞飛　門牙斷裂插入嘴唇

騎士散發濃郁酒氣　酒測頻斷氣嗆：我沒錢槍斃我

騎士散發濃郁酒氣　酒測頻斷氣嗆：我沒錢槍斃我

台南市政府稽查八大行業違規開罰

台南市政府稽查八大行業違規開罰

關鍵字：

酒駕男違規包抄壓制認輸

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹「被兄弟砸場」！　直播爆哭發毒誓：從未偷換貨

UNIQLO最強單品？網揭1神物：特價狂掃20件

35歲懶惰女「裝癱瘓」竟一躺20年！

第三劑疫苗今早9點開放預約！　5大QA一次看

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

快訊／05：12台中東勢4.5地震　最大震度4級

青海規模6.9地震　她「裹棉被逃生」現場狀況曝

從長榮離職改跑外送！他拋1.2億對帳單打臉

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

生理期「4種經血顏色」代表意義！

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」！　身分曝光揭真相

2生肖、3星座今晚偏財運！　專家點名可衝2.1億大樂透

網驚現「證嚴法師」開示！慈濟不忍了

超清晰外星「小灰人」拍到了！

更多

最夯影音

更多
兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了

兇手是誰？劉品言遭麥克風淹沒XD　《華燈2》她曝：大家看我眼光不一樣了
失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

「站路邊攔公車」遭貨車倒車輾過　7旬婦亡！司機：沒注意後方有人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

小鐘鬆口將脫單！　 約「巨胸版黃捷」回家吃年夜飯

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面