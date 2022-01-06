黑手黨殺手逃亡20年　敗給Google街景車！路邊聊天全被拍下糗落網

Han detenido al capo Gioacchino Gammino en Galapagar (Madrid). Pertenece al clan Ingaglio de la Stidda, una organización mafiosa rival de la Cosa Nostra siciliana. Llevaba 20 años fugitivo, se le buscaba por liderar la guerra contra la Cosa Nostra que dejó 200 muertos en los 90. pic.twitter.com/9PKCQOh79L — NIPORWIFI (@niporwifi) December 19, 2021

記者張寧倢／綜合外電報導

現年61歲的義大利黑手黨逃犯加米諾（Gioacchino Gammino）20年前逃到西班牙，重新過著平靜的生活。不過，義大利警方追查到他使用假名馬努爾（Manuel），又在Google地圖上搜尋到西班牙小鎮一家叫做「馬努果園」的蔬果店，果不其然，警察一打開街景服務就發現店門口拍到一名酷似加米諾的白髮男子。

▲義大利一名黑手黨成員逃亡西班牙20年，現年已經61歲，仍遭到警方追緝逮回。（圖／翻攝自Google街景服務）

根據英國《每日電訊報》等媒體報導，義大利黑手黨成員加米諾20年前越獄逃出義大利，最終輾轉來到西班牙，改了假名「馬努爾」，多年來他過著平靜的生活，原以為已經逃過法律制裁的他，去年12月17日仍是遭到逮捕。義大利警探查出他的假名，並透過Google地圖搜尋到西班牙馬德里北部小鎮加拉帕加爾（Galapagar）一家蔬果商店，名為「馬努果園」（El huerto de Manu）。

▲加米諾2018年被Google街景車拍到在蔬果店門口和一名戴眼鏡的男子交談。（圖／翻攝自Google街景服務）

警方覺得事有蹊翹，點進Google地圖的街景服務一看，竟然在店門口發現一名酷似加米諾的白髮老人在與另一名男子交談，儘管街景畫面拍攝於2018年，且臉部已打上馬賽克，但警探又在附近搜尋到一家叫「馬努廚房」（La Cocina de Manu）的餐廳。這家已歇業的餐廳在Facebook頁面上傳照片，可見加米諾穿著白色的廚師袍，下巴也有著明顯的傷疤印記，且菜單上還有一道特色菜叫「西西里晚餐」。

▲據稱，加米諾的下巴有一道獨特的傷疤，警方在看到餐廳臉書頁面上的照片後，便是藉此辨認出廚師就是加米諾。（圖／翻攝自Google街景服務）

種種的跡象都讓警方更加確定，加米諾的確是逃到這個西班牙小鎮，最終他在去年12月17日被捕，消息直到近日才曝光。據悉，加米諾被逮捕時還感到相當驚訝，忍不住開口問警方，「你們是怎麼找到我的？我過去10年來甚至沒有給家人打過電話。」他將被遣送回義大利監獄，且將依所犯下謀殺、黑手黨與販毒等一系列罪行而遭終身監禁。

報導補充，義大利頭號通緝犯之一的加米諾，是來自西西里島阿格里真托（Agrigento）一個黑手黨家族的成員，其家族在1990年代與島上主要的組織犯罪網絡Cosa Nostra爆發血腥鬥爭。加米諾1984年首次被捕，1992年涉嫌用汽車炸彈殺害檢察官，1995年被控謀殺而潛逃，不過3年後在西班牙巴塞隆納被捕，直到2002年他最後一次在羅馬逃獄，距今已是20年前。

En 2018 el capo Gioacchino Gammino agredió y amenazó de muerte al concejal Ángel Camacho de Galapagar porque dio orden de clausurar la pizzería del mafioso tras muchas quejas de las vecinos. Gammino también regentó en Galapagar un bar, una frutería y una peluquería. pic.twitter.com/Fx98FSDsmi — NIPORWIFI (@niporwifi) December 20, 2021

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