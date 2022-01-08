南台灣知名景點驚爆性侵案　女海邊遇害哭求閨蜜陪買避孕藥

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球一名潛水教練，利用夜遊機會，把學員帶到知名景點「美人洞」性侵，刑事部分，雖教練辯稱兩人是你情我願，屏東地院依照相關事證，認定他犯行明確，且惡行重大又未與被害人和解，依強制性交罪判處5年徒刑，民事部分須賠償40萬元。

判決書指出，在小琉球擔任潛水教練的男子，於2019年5月11日下午因帶領浮潛活動而結識2名到當地旅遊女子；翌日凌晨，約出其中一名女子夜遊，凌晨3時，行經小琉球美人洞附近空地，向對方恫稱「這邊不會有人經過，你現在有兩個選項，一個是報警，一個是跟我做， 我不怕報警，你報警的話，會死得很難看」等語，強制性侵得逞。被害人當天下午從東港要回高雄的車上，才和閨密哭訴被性侵，拜託閨密陪她一起去買避孕藥。

法官審理後認定，被告與女子初次見面，毫不熟識，為逞個人私欲，竟利用她處於人生地不熟，難以求助或求助無援的情況，脅迫對她女性侵，嚴重侵害她性自主決定權，造成她難以抹滅之恐懼及創傷；犯後又否認犯行之態度，迄未向她致歉並賠償所受損害，未能深切反省自身作為，不思尊重他人之身體自主權，難認有悔悟之心，其認知及行為、法治觀念均有所偏差，判處有期徒刑5年。

民事部分，女子請求精神撫慰金40萬以及勞動能力減損100萬，法官審理後精神撫慰金全部判准，但因無法舉證減損勞動能力部分駁回。