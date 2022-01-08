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小琉球教練性侵女學員！　夜遊逼「吃下面」完事問：當我女朋友

▲桃園市吳姓男子分別在前年5月與去年9月間，邀約某女子在酒吧喝酒，趁其酒醉意識不清後載至摩鐵性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲黃男夜遊逼小華（化名，下同）吃下面、性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

年輕女孩小華和閨密一起到小琉球遊玩，卻在夜遊完回民宿的途中，被同行的黃姓浮潛教練脫隊帶到島上陰暗處強行性侵，「妳現在有2個選項，一個是報警，一個是跟我做，或吃我下面。」還沒有性經驗的小華因抵抗失敗被迫服從，忍著痛苦回到高雄買避孕藥後才向閨密哭訴。黃男被依強制性交罪判刑5年定讞，民事部分則在一審被判應賠40萬元。

判決書指出，小華和閨密在2019年5月11日一同前往小琉球旅遊，參加當地民宿合作的浮潛服務，當天晚間10點30分在教練黃男及其友人帶領下一同夜遊小琉球，分別是黃男騎機車載小華，黃男友人騎機車載小華閨密。

一行人夜遊到隔天凌晨3點多要騎車返回民宿途中，黃男卻脫隊把小華帶到美人洞附近空地，恐嚇她稱這邊不會有人經過，「你現在有兩個選項，一個是報警，一個是跟我做，或吃我下面，我不怕報警，你報警的話，會死得很難看。」小華被威脅之下，因為害怕性命遭受危險，只好聽從黃男要求脫掉褲子。

黃男先撫摸小華下體後試圖性侵對方，但第一次失敗，之後又載著小華到附近涼亭，將她拉上2樓後再強迫小華口交，之後性侵得逞。

小華在庭上控稱，當時黃男藉口以看星星為由要騎車帶她去暗處，但她已表明很累想回民宿，卻被黃男拒絕，「現在不可能讓妳回去，我很想要『那個』。」小華說事情發生時也想過要把黃男推倒然後逃跑，但不確定鑰匙是否插在機車上，且因為黃男身形過於魁梧，「我推不開他，我一直講不要，當時該處都沒有人經過，我想喊救命都沒有辦法。」

小華表示黃男犯後態度轉好，除了道歉外還問她要不要當她女友，被拒絕後黃男又要求發誓不要告訴別人，並要求一致對外說兩人只是去看星星。事後黃男友人和小華閨密發現兩人很晚才回到民宿，等到小華和黃男分開後，黃男友人激動詢問小華剛才去了哪裡、發生什麼事，但小華因為不清楚兩人關係，所以沒有講出實情。

小華和閨密在5月12日下午從東港要回高雄的車上，才和閨密哭訴被性侵，拜託閨密陪她一起去買避孕藥。黃男偵訊時以小華案後沒有立刻報警，證明是兩方願意下才發生性關係，因而否認性侵。

法官認為小華證詞前後一致，也與閨密證詞高度吻合，且小華選擇離開小琉球回到家鄉後才報警也符合常理，因此最終依強制性交罪判黃男5年徒刑定讞。民事部分，小華要求黃男賠償40萬元精神撫慰金以及100萬元勞動能力減損，但法官認為小華遭性侵後不無減損勞動能力，因此該項目未判准，但精神撫慰金40萬元則判定黃男須全數賠償。

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