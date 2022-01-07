命理師揭公司尾牙「開運6妙招」！坐對方向準備中大獎：先去沖水

▲命理師揭6招尾牙開運妙招。（圖／CFP）



記者柯振中／綜合報導

近日進入了尾牙旺季，除了豐盛的菜餚與表演外，摸彩活動也令人期待。對此，塔羅牌老師分享6招開運秘訣，只要坐在「2022喜慶位」，迅速找到吉位入座，接著就能等著中大獎。

艾菲爾老師在臉書上分享，參加尾牙、年會時，一共有6項招財妙招，分別如下：

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一、鹽米紅包袋：

取一個紅包袋，裡面放一點粗鹽跟一點生米，可以趨吉避凶，幫助提升好運氣。餐會結束就丟棄，不要帶回家喔！

二、招財小物：

可以佩戴貔貅、金蟾、金雞等開運小物，來提升自己的氣場。貔貅可招財聚寶，只進不出，對偏財運更具效果。金蟾幫助腰纏萬貫，財源滾滾。金雞母生金雞蛋，讓你荷包滿滿，賺大錢。

三、紅色小褲褲：

紅色代表喜氣，可以幫助增加好運，也能幫助避開邪氣驅除煞氣。這也是為什麼過年打牌的時候，大家都喜歡穿一身紅上牌桌。

▼艾菲爾表示，可以在紅包袋裡裝粗鹽、生米，藉此趨吉避凶。（示意圖／ETtoday資料照）



四、坐在喜神位：

2022喜慶位「正南方」，可以提前下載指南針，到餐廳時迅速找到吉位入座，這樣一來尾牙大獎一定會跟你回家！

五、先去廁所沖水：

要抽獎前先到廁所去，可以讓你腳踏「黃金」，再者藉由沖馬桶的動作，將你的穢氣沖走，接下來就等著接好運啦！

六、168一路發：

可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發發」、「一路發」的諧音，紅包外寫「2022年財運大發」，放到農歷年後再拿來使用。有錢滾錢之美意。

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