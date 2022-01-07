被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

記者白珈陽／台中報導

台中市民林姓男子，7日上午9時許騎乘機車行經大雅區中清路三段與龍善街口時，與陳姓騎士發生行車糾紛，林男持安全帽毆打陳男，陳男徒手反擊，2人互毆過程遭民眾拍下PO網。警方獲報到場，林男留在原地，但陳男已離去，經警將陳通知到案，雙方達成和解，詢後依社會秩序維護法函送。

▲林男與陳男發生行車糾紛，雙方在馬路上扭打。（圖／截取自社會事新聞群）

根據民眾行車紀錄器顯示，雙方的機車倒在道路上，林男將安全帽脫下不斷朝戴著安全帽的陳男頭部猛砸，陳男也不甘示弱以徒手反擊，2人一路從外車道扭打到內車道，待2人走回機車旁時，陳男又朝林男頭部揮拳，再勒住林男頭部將他拖至一旁人行道。

警方調查，林男（28歲）今日上午騎機車行經中清路三段、龍善街口，欲超車越過陳姓騎士（61歲），導致陳男受到驚嚇，雙方停等於上述路口時，陳男質問林男引發口角，進而演變成肢體衝突。

▲陳男勒住林男頭部將他拖至一旁人行道。 （圖／截取自社會事新聞群）

警方獲報到場時，僅林男留在原地，遂通知陳男到案說明，雙方已經和解。2人經酒測無酒駕情形，林男右手指輕微擦挫傷，陳男右手指也有擦傷，經送醫治療無大礙。

警方呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。