　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

記者白珈陽／台中報導

台中市民林姓男子，7日上午9時許騎乘機車行經大雅區中清路三段與龍善街口時，與陳姓騎士發生行車糾紛，林男持安全帽毆打陳男，陳男徒手反擊，2人互毆過程遭民眾拍下PO網。警方獲報到場，林男留在原地，但陳男已離去，經警將陳通知到案，雙方達成和解，詢後依社會秩序維護法函送。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞群）

▲林男與陳男發生行車糾紛，雙方在馬路上扭打。（圖／截取自社會事新聞群）

根據民眾行車紀錄器顯示，雙方的機車倒在道路上，林男將安全帽脫下不斷朝戴著安全帽的陳男頭部猛砸，陳男也不甘示弱以徒手反擊，2人一路從外車道扭打到內車道，待2人走回機車旁時，陳男又朝林男頭部揮拳，再勒住林男頭部將他拖至一旁人行道。

警方調查，林男（28歲）今日上午騎機車行經中清路三段、龍善街口，欲超車越過陳姓騎士（61歲），導致陳男受到驚嚇，雙方停等於上述路口時，陳男質問林男引發口角，進而演變成肢體衝突。

▲▼ 。（圖／截取自社會事新聞群）

▲陳男勒住林男頭部將他拖至一旁人行道。 （圖／截取自社會事新聞群）

警方獲報到場時，僅林男留在原地，遂通知陳男到案說明，雙方已經和解。2人經酒測無酒駕情形，林男右手指輕微擦挫傷，陳男右手指也有擦傷，經送醫治療無大礙。

警方呼籲，民眾若有糾紛，應循正常管道調解，切勿以不法手段解決，警方若查證屬實，決不寬貸，依法究辦。

ET快訊
丟丟妹「被兄弟砸場」　直播失控暴哭發毒誓
桃園疫情拉警報　各縣市防疫升級措施一次看
李靚蕾被挖「男友人親密貼臉照」　身分曝光揭真相
從長榮離職「改跑外送」被笑　他拋1.2億對帳單打臉：祝福前同
新北男拿刀走進超商喊：我想殺人！　店員嚇死
35歲懶惰女「裝癱瘓」一躺20年　全靠家人餵飯換衣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

感情不順求下降頭！半年砸77萬無效　癡情女怒告詐欺結果出爐

板橋男半夜睡不著...拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

高雄身障少年出院回家了　一聽到「球棒隊」狂顫抖！母心碎淚崩

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

超跑三寶撞車影片曝！1480萬麥拉倫超車硬切　修理費報你知

板橋雙載機車左轉…對向女騎士來不及剎車撞上！3人噴飛倒地

朝警用機車撒尿還錄影比中指　男被逮辯：喝醉忘記了

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

爸開名車載3童「超車轉彎」失控　墜5米高懸崖！後方騎士嚇壞救援

王子揪郭雪芙看比賽？他反應快「先抓兇手」　小春開轟胡宇威...錢薇娟：我太了解他

登山攀布洛阿特峰手指深層凍傷　發黑像石頭被截肢仍保有熱情！

一定看過！經典台灣「餐廳型態」　家族事業變分家...各有擁護客人

搭公車「打翻飲料」女乘客頻致歉　司機停紅燈空檔默默清理：沒關係

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

感情不順求下降頭！半年砸77萬無效　癡情女怒告詐欺結果出爐

板橋男半夜睡不著...拿刀走進超商喊：我想殺人！店員嚇死求救

被超車嚇到　台中2騎士馬路肉搏！從外車道打到內車道

獨／飛彈巡防艦變愛之船！女士官淪中校小三　失業再賠正宮50萬

高雄身障少年出院回家了　一聽到「球棒隊」狂顫抖！母心碎淚崩

牙醫師遭2惡男闖入痛毆　竹縣一週2起醫療暴力！檢：嚴從速辦

超跑三寶撞車影片曝！1480萬麥拉倫超車硬切　修理費報你知

板橋雙載機車左轉…對向女騎士來不及剎車撞上！3人噴飛倒地

朝警用機車撒尿還錄影比中指　男被逮辯：喝醉忘記了

提升台南防疫應變新作為　黃偉哲：使用居家快篩檢測自身健康狀況

富邦悍將第二指名左投　朱益生準備牛棚拚復出　

鄧紫棋宣布「正式進入全閉關」：再見各位！　下一步重大安排曝光

不斷更新／宜蘭陪病者必須PCR陰性　各縣市防疫升級措施一次看

《驕女》性暴力劇情網友告上NCC！　電視台謹慎回應：會避免不適當橋段

十銓去年營收76.53億元、年增2%　喊今年營收目標年增2成至92億元

女大生借住男同學家　傳訊示愛「我要跟你睡」…起床怒告性侵

受盤點及歐美假期影響！國巨12月營收月減7.3　密切關注供需狀況

顏清標住院　他轟綠營網軍：連過世者都不放過？

遠百竹北「客家老街、三合院」神複製　內部空間首度曝光

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

社會熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

即／國道1號死亡追撞　駕駛斷頭慘死

高二成父親性奴　女大生宿營曝悲

酒駕撞死媽媽今告別式　重傷父女3人躺病房仍不知

朝館長開3槍！寶和會雙煞遭求償2000萬

李柏璋就是「沒品維尼」　PTT黑球員遭起訴

富少淫魔性侵母女　無期徒刑定讞

即／小貨車倒車沒注意！女等公車遭撞捲車底

即／台64線賓士車自撞　駕駛不幸身亡

老闆「闖紅燈硬上」面試女！

妻淪ETC全國最大欠費戶　夫怒砸爛車透天厝仍遭法拍

高雄男酒駕被攔　怒掏斧頭逼近

更多熱門

相關新聞

按喇叭惹禍！計程車騎士街上大亂鬥

按喇叭惹禍！計程車騎士街上大亂鬥

高雄又出現「髒話機關槍」！今（5）日下午4點多，一名計程車駕駛與機車騎士在街上大亂鬥，雙方疑因按嗚喇叭起糾紛，先是發生口角爭執，2人一分鐘內互譙大量髒話，之後計程車駕駛疑氣炸踢到機車，引發拉扯事故，警方獲報後緊急到場化解糾紛，將雙方帶回釐清。

暴怒男被按喇叭　西瓜刀架頸害騎士濺血慘縫36針

暴怒男被按喇叭　西瓜刀架頸害騎士濺血慘縫36針

影／桃園平安夜驚見「球棒隊」！

影／桃園平安夜驚見「球棒隊」！

惡劣男闖紅燈險撞女騎士　囂張逼車蛇行還亮槍

惡劣男闖紅燈險撞女騎士　囂張逼車蛇行還亮槍

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

休旅男插隊遭閃燈　抓狂開槍成蜂窩

關鍵字：

行車糾紛打架

讀者迴響

熱門新聞

台灣最年輕死刑犯　自認罪有應得拒打麻藥

中壢爆面試性侵！亮真槍「生理期也不放過」

桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業

小鐘鬆口將脫單　約「巨胸版黃捷」吃年夜飯！

熊熊「我是服務型」揭私密片內幕

163具百年童屍「還活著」雙眼緊盯

夫妻買鄉下500萬透天　網狂勸「不如選公寓」

24歲小鮮肉戀上48歲阿姨　同居2天幻滅報警

陶晶瑩店開張「排45分鐘麵沒熟」　她親道歉：下次請你

蕾神GG？網追查裸聊時間軸一驚「Yumi沒說謊」

東吳大學驚傳財務赤字　強制系所上繳系友捐款引反彈

Omicron入社區！台大醫示警「很快殺進台北」

快訊／陳時中證實桃機個案增加！

第3劑疫苗怎預約？　超神疫苗地圖曝

歌友會3確診全突破性感染　接種2劑疫苗廠牌曝

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻

陶晶瑩赴美「女兒只想回宿舍」：超難過　曝李李仁目睹「帶槍搶案」連彪哥都嚇傻
小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

小S提問「老公下麵給妳吃的時候...」　賈靜雯想歪...她：腦袋很dirty耶！

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

失控水牛衝進餐廳「撞飛無辜男」　牛肉商家狂尋：屠宰前從店內逃脫

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

聲林之王3_EP05_ PROMO導師選手唯美對唱 樂團合作嗨爆全場

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

楊祐寧直擊「夫妻吵架」自嘲：湊什麼熱鬧　林心如狠甩霍建華巴掌...「啪」超響亮

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面